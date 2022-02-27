Украинские спасатели обратились за помощью к эстонским коллегам
Союз спасателей Эстонии тесно общается с украинскими спасателями, и они просят помощи. Дело срочное, сообщил союз в Facebook.
Союз спасателей Эстонии тесно общается с украинскими спасателями, и они просят помощи. Дело срочное, сообщил союз в Facebook.
В связи с атаками России на все более критически важные объекты и выходом из резерва многих людей с навыками спасателей украинским спасателям необходимы:
Все учреждения и лица, желающие пожертвовать эти вещи, могут обращаться по адресу info@paasteliit.ee или звонить по номеру 527 4112.
Если вы хотите пожертвовать деньги, их можно перевести в Союз спасателей EE547700771002741382 с ключевым словом Ukraina. Украинские спасатели не просят денег, поскольку у них сложности с заказами, Союз спасателей купит на полученные деньги вышеперечисленные вещи и доставит на место.