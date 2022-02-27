Вс, 27.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Украинские спасатели обратились за помощью к эстонским коллегам

Спасатели. Иллюстративное фото. ФОТО: Mailiis Ollino

Союз спасателей Эстонии тесно общается с украинскими спасателями, и они просят помощи. Дело срочное, сообщил союз в Facebook.

В связи с атаками России на все более критически важные объекты и выходом из резерва многих людей с навыками спасателей украинским спасателям необходимы:

  • сапоги для пожарных,
  • термостойкая одежда,
  • подшлемник,
  • легкие костюмы химзащиты,
  • респираторы с фильтрами АВЕК (газовые и пылевые),
  • наборы для идентификации химических соединений (CAIS),
  • дроны с тепловизором,
  • фонари для шлема,
  • портативные детекторы газа,
  • тепловизионные камеры,
  • бензопилы.

Все учреждения и лица, желающие пожертвовать эти вещи, могут обращаться по адресу info@paasteliit.ee или звонить по номеру 527 4112.

Если вы хотите пожертвовать деньги, их можно перевести в Союз спасателей EE547700771002741382 с ключевым словом Ukraina. Украинские спасатели не просят денег, поскольку у них сложности с заказами, Союз спасателей купит на полученные деньги вышеперечисленные вещи и доставит на место.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back