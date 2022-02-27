Украинские спасатели обратились за помощью к эстонским коллегам

В связи с атаками России на все более критически важные объекты и выходом из резерва многих людей с навыками спасателей украинским спасателям необходимы:

сапоги для пожарных,

термостойкая одежда,

подшлемник,

легкие костюмы химзащиты,

респираторы с фильтрами АВЕК (газовые и пылевые),

наборы для идентификации химических соединений (CAIS),

дроны с тепловизором,

фонари для шлема,

портативные детекторы газа,

тепловизионные камеры,

бензопилы.

Все учреждения и лица, желающие пожертвовать эти вещи, могут обращаться по адресу info@paasteliit.ee или звонить по номеру 527 4112.