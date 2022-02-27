Сага эстонских шпажисток в России: Кирпу потеряла паспорт, поэтому не смогла сразу отказаться от участия в этапе Кубка мира
Отправившаяся в Сочи на этап Кубка мира сборная шпажисток Эстонии в последние дни оказалась под шквалом критики на родине: почему сразу после того, как Россия начала войну в Украине они не отказались от участия в соревнованиях? Причина оказалась жесткой: безопасность спортсменов и их возвращение на родину было приоритетом и это исключало какую-либо силовую деятельность, пишет Postimees.