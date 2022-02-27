Сага эстонских шпажисток в России: Кирпу потеряла паспорт, поэтому не смогла сразу отказаться от участия в этапе Кубка мира

А именно, сразу после того, как Эрика Кирпу в четверг утром прилетела из Италии в Сочи, выяснилось, что пропал ее паспорт. В эстонское посольство сразу был направлен запрос о замещающем документе. Именно в этот день началась война, а в посольстве из-за дня рождения Эстонской Республики был объявлен выходной.

«Мы находились в ситуации, когда началась война, а у Эрики не было ни одного документа. Кроме того, был отменен наш рейс из Сочи в Стамбул, в том регионе России вообще полдня все аэропорты были закрыты. Соревнование стало второстепенным, важно было вернуть девочек домой живыми и здоровыми. Мы оказались в воюющей стране, мы не могли делать в такой ситуации политических заявлений. Мы не знали, что будет с документами Эрики», — объяснил главный тренер эстонской сборной Кайдо Кааберма.