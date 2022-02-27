ЕС сообщил о новых санкциях против России

ЕС закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и запрещает трансляцию программ российских государственных СМИ на территории блока.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС также совершит беспрецедентный шаг в виде финансирования поставок вооружения в Украину и введет санкции также в отношении союзника России Беларуси за содействие вторжению.

Президент Еврокомиссии уточнила, что воздушное пространство закроют для всех самолетов. «Наше воздушное пространство будет закрыто для всех русских самолетов, включая частные самолеты олигархов», - сказала фон дер Ляйен.

Речь идет об очередных мерах в дополнение к тем, о которым сообщалось в субботу. В их рамках ЕС, США и Великобритания исключат ряд российских банков из платежной системы SWIFT и парализуют активы российского центробанка.

Санкции наложат на средства многих российских олигархов, а отдельно также на президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.

Совокупно эти меры составят наиболее широкомасштабную и сильную позицию, какую ЕС когда-либо занимал в отношении какой-либо страны.

По словам фон дер Ляйен, ЕС вновь сделает еще один шаг, чтобы ужесточить санкции, тем самым предлагая дополнительную поддержку Украине, народ которой смело защищает свою страну от агрессора.

Санкции в отношении российских СМИ коснутся телеканалов Russia Today, Sputnik и их дочерних предприятий. По словам фон дер Ляйен, они «больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать войну Путина и внести раскол в наш союз».

По словам фон дер Ляйен, подготовлены и санкции в отношении Беларуси, цель которых — наказать второго агрессора этой войны.

«Мы нанесем удар по режиму Лукашенко новым пакетом санкций», - сказала она.

«Мы примем ограничительные меры в отношении их важнейших секторов», - сказала фон дер Ляйен, добавив, что санкции остановят экспорт продукции от минерального топлива до табака, от древесины и лесоматериалов до цемента, железа и стали.

«Мы также расширим на Беларусь ограничения на экспорт, которые ввели в отношении России на товары двойного назначения», - сказала она.

Также введут санкции для тех белорусов, которые помогают России проводить военные операции.

После сообщения о санкциях верховный представитель ЕС по иностранной политике Жозеп Боррель провел виртуальную встречу глав МИД ЕС.

По словам Борреля, он предлагает использовать средства кризисной помощи, чтобы отправить украинской армии вооружение, а также топливо, средства индивидуальной защиты и медицинскую помощь.