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  • ЕС ожидает переселения более семи миллионов украинцев из-за войны России

ЕС ожидает переселения более семи миллионов украинцев из-за войны России

Украинские беженцы. ФОТО: Andreea Alexandru

ЕС на сегодняшний день ожидает перемещения более семи миллионов украинцев в результате войны, которую развязала Россия, пишет «Европейская правда».

Об этом заявил комиссар ЕС по кризисному урегулированию Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров внутренних дел ЕС, посвященной потоку переселенных украинцев.

«В настоящее время ожидаемое количество перемещенных украинцев составляет более 7 миллионов человек», - заявил Ленарчич.

Он предупредил, что дает лишь приблизительные оценки ООН, поскольку боевые действия не позволили произвести точные подсчеты.

Он добавил, что, по данным ООН, если война продолжится, «будет около 18 миллионов украинцев, которые пострадают в гуманитарном плане, будь то в самой Украине или в соседних странах».

Ленарчич сказал, что цифры большие, и «нам придется готовиться к такой чрезвычайной ситуации, которая имеет исторические масштабы».

Как сообщалось, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Польшу выехали 187 тысяч человек.

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