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  • Беларусь может вторгнуться в Украину утром

Беларусь может вторгнуться в Украину утром

Александр Лукашенко. ФОТО: BELARUS PRESIDENT PRESS-SERVICE /HANDOUT

По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, белорусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра, сообщает информагентство Unian.

"По имеющимся данным, воздушно-десантные войска РБ получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 05.00 утра. Информация о солдате и точном месте его службы известна. Источник верифицирован", – написал Стрижак.

Стоит добавить, что на утро назначены переговоры между украинской и российской стороной.

Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (СБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил СБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.

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