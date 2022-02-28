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ФИФА запретила проводить международные матчи в России

Игроки сборной России. ФОТО: JURE MAKOVEC

Бюро совета Международной федерации футбола ФИФА единогласно запретило проводить в России международные матчи, сообщает "Риа-Новости".

Как указано в пресс-релизе организации, такое решение там приняли в координации с УЕФА и в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета из-за военной операции российских вооруженных сил на Украине.

"На территории России не будут проводиться международные соревнования, а домашние матчи сборной пройдут на нейтральной территории и без зрителей; команда, представляющая Россию, должна участвовать в любом соревновании под названием "Российский футбольный союз (РФС)", а не "Россия". В матчах с участием команд РФС не будет использоваться флаг или гимн России", — говорится в заявлении.

Там отметили, что эти рекомендации остаются в силе до дальнейшего уведомления.

ФИФА подчеркнула, что продолжит диалог с МОК и УЕФА по поводу дополнительных решений или санкций, "включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится".

Там также приняли к сведению позицию соперников сборной России по стыковым матчам в отборе на ЧМ-2022 и пообещали найти "приемлемое решение".

Так, в воскресенье в СМИ появились публикации, что сборные Польши, Швеции и Чехии отказались от стыковых матчей против команды России и потребовали от ФИФА исключить россиян из борьбы за выход на чемпионат мира.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну. Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие — на совести киевского режима.

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