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Москва и Киева после долгих споров все-таки согласовали мирные переговоры, которые должны пройти на границе Беларуси в районе реки Припять. Российскую делегацию возглавляет бывший министр культуры Владимир Мединский. Кто будет представлять Украину на переговорах, пока неизвестно.

Переговоры все-таки пройдут

Главной темой воскресенья стали переговоры в Гомеле, на которые приехала только российская делегация. После обмена многочисленными заявлениями стороны согласились встретиться на границе Беларуси, а не в Гомеле, для проведения переговоров "без предварительных условий".

"Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - рассказали в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

В делегацию РФ вошли сотрудники минобороны, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков - помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее в Кремле заявили, что украинская сторона сначала согласилась на переговоры в Гомеле, а после не стала присылать делегацию.

"Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики из России потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие", - заявил в ответ пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Кроме того, по его словам, вопросы у украинской стороны вызвало и место проведения переговоров, поскольку в Киеве Беларусь считают участником конфликта. Зеленский в утреннем видеообращении заявил, что переговоры должны пройти в стране, с "территории которой не летят ракеты".

К обмену публичными заявлениями подключился и президент Беларуси Александр Лукашенко, который неожиданно признал, что с юга Беларуси в начале конфликта "было 2-3 ракетных удара".

"Конфликт на Украине - цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки", - пригрозил он.

Беларусь приводит свои войска в боеготовность

Как сообщает генштаб ВСУ, Россия продолжает наращивание авиатехники на территории Беларуси.

"На аэродроме Мачулищи (под Минском) сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и двух самолетов Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины, - говорится в заявлении ВСУ. - Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений."

Основатель белорусского Фонда помощи репрессированным BYSOL Андрей Стрижак сообщил Русской службе Би-би-си сам Стрижак, сославшись на источник в белорусской армии, что в понедельник в пять утра по московскому времен одна из воздушно-десантных частей Беларуси будет переправлена на Украину для боевых действий.

У Би-би-си нет возможности независимо подтвердить эту информацию.

"Решение об участии в военной операции белорусской армии уже принято, насколько я понимаю, разные части будут вступать в разное время в эту операцию", - утверждает Андрей Стрижак.

"Лукашенко до последнего оттягивал проблему, понимая, что если Путин решит вопрос к воскресенью, то вроде как и белорусы не совсем замазаны, - говорит Стрижак. - Сейчас, учитывая, что российская военная машина забуксовала в Украине, следующие козыри - подключение своего сателлита и его армии к операции".

"Сегодня мы настолько близки, как никогда раньше, к вступлению белорусских вооруженных сил в войну. И именно из-за этого президент Зеленский и президент Лукашенко разговаривали сегодня. Поскольку мы должны защищать наш северный рубеж и мы должны минимизировать угрозы, которые будут поступать оттуда", - цитирует главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу агентство УНИАН.

В связи с этим, отметил министр, украинская сторона согласилась на встречу на на украинско-белорусской границе. Он добавил, что украинская делегация на переговорах не собирается сдаваться, не будет никакой капитуляции.

Ранее в разговоре с Владимиром Зеленским президент Лукашенко заверил, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Ночные бои

В ночь на воскресенье российские военные вошли в Харьков, второй по численности населения город Украины.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов объявил, что в городе "случился прорыв легкой техники врага" и призвал граждан не покидать бомбоубежища.

В соцсетях появилось видео, как российская военная техника входит в Харьков.

В соцсетях появилось видео, как российская военная техника входит в Харьков. pic.twitter.com/JwNi2d4xca — bbcrussian (@bbcrussian) February 27, 2022

Ближе к утру в украинских каналах появилось видео с горящим российским "Тигром". На других видео из Харькова есть еще два горящих боевых автомобиля.

Video of that destroyed Russian Tigr-M vehicle in Kharkiv. https://t.co/2shuctUVlg pic.twitter.com/t1TrNJE9Fx — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также подтвердила, что ночью в девятиэтажный дом попал ракетный снаряд. В результате погибла одна женщина, есть раненые.

Жесткий бой прошел ночью в городе Николаев, областном центре на юге Украины. На видео местной жительницы, разошедшемся в украинском "Телеграме", видны полуразрушенные дома, разбитая бронетехника, заваленная обломками и ветками мостовая. От места съемки до здания областной администрации - всего около километра.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рано утром объявил, что город остается под контролем украинской армии.

Ночью под контролем российских военных оказался город Новая Каховка в нескольких десятках километров от Херсона. Об этом сообщил телеканал "Украина 24" со ссылкой на мэра города Владимира Коваленко. Этот небольшой город является стратегически важным, так как он расположен на Днепре, там, где из него вытекает Северо-Крымский канал, питающий поливной водой Крым.

"На сегодняшний день в самом городе войск РФ нет, они стоят на Каховской ГЭС и на главном сооружении Северо-Крымского канала", - цитирует мэра издание "Украинская правда".

Поиски пленных

В воскресенье утром МВД Украины запустило сайт "Ищи своих", призванный помочь родным и близким российских военных отыскать пленных и погибших в ходе вторжения.

"На этом сайте мы выкладываем фото и видео погибших, чтобы вы могли их идентифицировать. Мы выкладываем документы погибших и тех, кто попал в плен", - сообщил представитель МВД Украины Вадим Денисенко. Через этот сайт родные российских солдат могут связаться с представителями МВД и сделать запрос о конкретном военнослужащем.

Накануне МВД Украины также запустило горячую линию для российских граждан "Вернись живым из Украины!" Ведомство утверждает, что за ночь на нее поступили сотни звонков.

"Чтобы остановить войну, нужно, чтобы больше россиян знали о своих потерях в Украине", - говорится в сообщении Верховной Рады в "Твиттере".

Отключение от SWIFT: "Мы заставим Россию ответить"

Телефон с эмблемой SWIFT ФОТО: Getty Images

Ночью на сайте Белого дома появилось официальное заявление лидеров Евросоюза, США, Великобритании и Канады о частичном отключении России от SWIFT.

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы извещений SWIFT. Это обеспечит отсоединение этих банков от международной финансовой системы и подорвет их возможности работать на глобальном рынке", - говорится в заявлении.

"Во-вторых, мы обязуемся ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы для того, чтобы подорвать действенность наших санкций", - говорится далее в заявлении.

ЦБ днем в воскресенье сообщил, что вместо SWIFT платежи внутри России будут обрабатываться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) - это российский аналог SWIFT, который ЦБ разрабатывал с 2014 года, после аннексии Крыма и введения против России первых санкций.

Кроме того, подписавшие заявление руководители Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США обещают создать рабочую группу, которая будет отслеживать исполнение санкций, а также прекратить продажу "золотых виз" богатым россиянам, связанным с путинским режимом.