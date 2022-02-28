Третий депутат Госдумы РФ осудил войну: истинный план кампании по признанию ДНР и ЛНР скрывался

Российский депутат Мархаев заявил в соцсетях, что одобряет признание независимости так называемых ДНР и ЛНР, однако констатирует, что Россия таким образом оправдала начало войны против Украины.

"К моему большому сожалению, вся кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате - мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами. У нас не хватило ни выдержки, ни политической воли попытаться после признания республик ДНР и ЛНР продолжать дальше отвоевывать свои позиции мирным путем. Неужели «денацификацию» и «демилитаризацию» всегда решали исключительно военным путем?" - задался он вопросом.

Он отметил, что осуждает любое радикальное националистическое движение и не приемлет геноцид, разруху и беззаконие. "Но точно так же мне ненавистна война и военное решение вопросов. Говорю это не как сторонний наблюдатель или политик, а как непосредственный участник подобных, совсем недавних, событий российской истории. Очень больно терять соратников, коллег, сослуживцев, обычных молодых и перспективных ребят. Очень больно смотреть в глаза их родителям, детям и близким", - пишет Мархаев.

Депутат подчеркнул, что осуждает неоправданную стратегию Запада, их политику двойных стандартов, продвижения собственных интересов с помощью смены законной власти в неугодных им странах, захвата новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии. "Осуждаю и руководство России, которое начало использовать те же методы двойных стандартов. Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом", - добавил он.

По его словам, сегодня идет война между двумя дружественными народами, руководствам которых не хватило, к сожалению, ни ума и ни воли избежать противостояния. "Значит, это в том числе и наша вина. Мы не смогли найти нужные слова, мы не смогли найти нужное решение. В данном случае, я имею в виду такой факт, как события 2014 года, когда можно было все еще решить мирным путем, - заявляет он. - Печально признавать, что сегодня все войны на планете лоббируются не интересами народов, а интересами бизнес-элит внутри государств. Мы наблюдаем кризис мирового порядка и уклада".