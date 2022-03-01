Отношения с Россией действительно рвутся – и это неизбежно
«Разруха кроется в головах», - говорил профессор Преображенский. Сегодня в головах кроется нечто худшее: ненависть, злоба, абсолютное нежелание считаться с противоположным мнением, замешанная на святой вере в то, что мнения есть только два: твое и неправильное. Дмитрий Карамазов говорил Алеше: «Тут Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Кто с кем борется – в XXI веке нуждается в уточнении, так как возможности разрушить все на свете стали неизмеримо крупнее, зато ратоборцы в той же степени измельчали. А излюбленным полем битвы стали системы массовых коммуникаций. Особенно такие, где можно безответственно молоть все, что вздумается.