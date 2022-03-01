Отношения с Россией действительно рвутся – и это неизбежно

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Но почему же у нас есть те, кто поддерживают эту войну?

Причин много. Одна из них - обида на то отношение государства, которое испытали на себе эти люди. Тут и хамский снос под покровом ночной темноты статуи Бронзового солдата. И ведь даже перенести памятник и тела погребенных под ним красноармейцев можно было тактично, с воинскими почестями – так нет же, не захотели, плюнули многим людям в лицо. А такие вещи трудно забыть. И постоянные нападки на русское среднее образование – хотя государству способные образованные люди ох как нужны, и не важно, какую гимназию они закончили – не будь идиотских решений со стороны правительства, а точнее, если бы вместо этих решений разработали удовлетворительную программу преподавания госъязыка, вопрос бы вообще не стоял! И затруднительность сделать хорошую карьеру, если ты не из «коренных».

А если человек чувствует себя ущемленным, его надежды обращаются в сторону того, кто, как кажется, может прийти на помощь. Понятно, что это только кажется. Но люди хотят верить.

СССР рухнул больше 30 лет назад, и это действительно оказалось для них несчастьем, они слишком многого лишились, и им кажется, что человек, назвавший падение СССР «большой геополитической катастрофой», так же любил это государство и так же помнит все хорошее (а хорошее тоже было!).