В Эстонии прибавился 2281 зараженный, скончались 11 человек

В Эстонии прибавился 2281 зараженный, скончались 11 человекДополнено!
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4277 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2281.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4277 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2281.
По состоянию на утро 28 февраля, в больницах находится 679 пациентов с коронавирусом. Из них 327 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 199 человек, или 60,9% не были вакцинированы, а 128, или 39,1% прошли курс вакцинации.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 6,2 невакцинированных человека в день.
За сутки в больницах открыли 57 новых историй болезни, из которых в 27 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 39 пациентов с симптомами COVID-19.
Скончались 11 человек с коронавирусом, их статус вакцинации уточняется: 62-летний мужчина, 68-летний мужчина, 73-летняя женщина, 77-летний мужчина, две 79-летние женщины, 82-летняя женщина, 85-летняя женщина, 91-летний мужчина, 92-летний мужчина, 95-летняя женщина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 280,6 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 405,7 невакцинированных в день.
За сутки было введены 326 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 33 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 429 876 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63%.