В Эстонии прибавился 2281 зараженный, скончались 11 человек

По состоянию на утро 28 февраля, в больницах находится 679 пациентов с коронавирусом. Из них 327 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 199 человек, или 60,9% не были вакцинированы, а 128, или 39,1% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 6,2 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 57 новых историй болезни, из которых в 27 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 39 пациентов с симптомами COVID-19.

Скончались 11 человек с коронавирусом, их статус вакцинации уточняется: 62-летний мужчина, 68-летний мужчина, 73-летняя женщина, 77-летний мужчина, две 79-летние женщины, 82-летняя женщина, 85-летняя женщина, 91-летний мужчина, 92-летний мужчина, 95-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 280,6 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 405,7 невакцинированных в день.