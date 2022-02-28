Последствия войны отразятся на заправках: цена на нефть превысила 103 доллара

Война в Украине сотрясает рынки. Сегодня утром цена барреля нефти марки Brent выросла на 5,2 процента до 103,01 доллара, а цена на нефть марки WTI выросла на 5,8 процента до 96,88 доллара. Когда на прошлой неделе началась война в Украине, нефть подорожала до 102 долларов, но снова упала ниже 100 долларов.

Цена на природный газ также остается высокой: если до начала войны в Украине цена газового фьючерса на голландской энергетической бирже составляла 73 евро, то сегодня утром цена составляет 128 евро.

Европа в срочном порядке пытается найти альтернативу российской энергии, но это непросто. Есть опасения, что энергоснабжение в Европе может ухудшиться и подорожать. Германия заявила, что намерена построить два новых СПГ-терминала. В то же время норвежская энергетическая группа Equinor объявила, что завершит проекты сотрудничества в России и постарается в срочном порядке покинуть эти бизнесы.