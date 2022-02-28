Последствия войны отразятся на заправках: цена на нефть превысила 103 доллара
Сегодня утром товарные фьючерсы начали расти, а евро — дешеветь, пишет Postimees.
Сегодня утром товарные фьючерсы начали расти, а евро — дешеветь, пишет Postimees.
Война в Украине сотрясает рынки. Сегодня утром цена барреля нефти марки Brent выросла на 5,2 процента до 103,01 доллара, а цена на нефть марки WTI выросла на 5,8 процента до 96,88 доллара. Когда на прошлой неделе началась война в Украине, нефть подорожала до 102 долларов, но снова упала ниже 100 долларов.
Цена на природный газ также остается высокой: если до начала войны в Украине цена газового фьючерса на голландской энергетической бирже составляла 73 евро, то сегодня утром цена составляет 128 евро.
Европа в срочном порядке пытается найти альтернативу российской энергии, но это непросто. Есть опасения, что энергоснабжение в Европе может ухудшиться и подорожать. Германия заявила, что намерена построить два новых СПГ-терминала. В то же время норвежская энергетическая группа Equinor объявила, что завершит проекты сотрудничества в России и постарается в срочном порядке покинуть эти бизнесы.
Все остальные основные фьючерсы, от металлов до продуктов питания, также росли. Наибольший рост был по фьючерсам на пшеницу, которые утром выросли на шесть процентов. Цена на золото вновь поднялась выше уровня 1900 долларов.