Таллиннская больница готова принимать из Украины пострадавших от боевых ранений
Травматологический центр Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) готов в случае необходимости принимать на лечение пострадавших в Украине от боевых ранений.
Травматологический центр Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) готов в случае необходимости принимать на лечение пострадавших в Украине от боевых ранений.
«Специалисты скорой помощи и хирурги нашего травматологического центра имеют большой опыт и готовы сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим на войне», — сказал главный врач больницы Пеэп Тальвинг.
По его словам, несколько хирургов и врачей экстренной медицины из региональной больнице участвовали в миссиях и практиковали в больницах, где военные травмы и подобные им являются повседневной работой.
В травмпункте региональной больницы уже оказывали помощь пострадавшим от стрельбы в Украине. Кроме того, врачи также приобрели специальные знания в области лечения специфических травм.