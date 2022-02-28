Таллиннская больница готова принимать из Украины пострадавших от боевых ранений

«Специалисты скорой помощи и хирурги нашего травматологического центра имеют большой опыт и готовы сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим на войне», — сказал главный врач больницы Пеэп Тальвинг.

По его словам, несколько хирургов и врачей экстренной медицины из региональной больнице участвовали в миссиях и практиковали в больницах, где военные травмы и подобные им являются повседневной работой.