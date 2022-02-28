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  • Таллиннская больница готова принимать из Украины пострадавших от боевых ранений
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Таллиннская больница готова принимать из Украины пострадавших от боевых ранений

Главный врач Северо-Эстонской региональной больницы, профессор Пеэп Тальвинг. ФОТО: Remo Tõnismäe

Травматологический центр Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) готов в случае необходимости принимать на лечение пострадавших в Украине от боевых ранений.

«Специалисты скорой помощи и хирурги нашего травматологического центра имеют большой опыт и готовы сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим на войне», — сказал главный врач больницы Пеэп Тальвинг.

По его словам, несколько хирургов и врачей экстренной медицины из региональной больнице участвовали в миссиях и практиковали в больницах, где военные травмы и подобные им являются повседневной работой.

В травмпункте региональной больницы уже оказывали помощь пострадавшим от стрельбы в Украине. Кроме того, врачи также приобрели специальные знания в области лечения специфических травм.

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