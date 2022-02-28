Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Стена
Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Стена, который из-за своего состояния здоровья нуждаться в посторонней помощи.
Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Стена, который из-за своего состояния здоровья нуждаться в посторонней помощи.
19 февраля 29-летний Стен ушел из дома на улице Мяннику в Выру, в связи с его состоянием здоровья ему может понадобиться посторонняя помощь. Друзья и знакомые Стена ничего не знают о его местонахождении. Его телефон выключен. В прошлом Стен не отсутствовал так долго, не предупредив близких.
Стен мог уехать из Выру в другой уезд, и нельзя исключать, что он пересек южную границу Эстонии. Сбор информации для определения направления и возможного местонахождения Стена продолжается.
Рост Стена - 182 см, он атлетического телосложения, у него короткие каштановые волосы. На нем, вероятно, стеганая куртка с черным или темно-синим капюшоном, черные спортивные брюки и черная спортивная обувь. У него может быть с собой черный рюкзак.
Если у кого-то есть информация, которая может помочь найти Стена, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.