Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Стена

19 февраля 29-летний Стен ушел из дома на улице Мяннику в Выру, в связи с его состоянием здоровья ему может понадобиться посторонняя помощь. Друзья и знакомые Стена ничего не знают о его местонахождении. Его телефон выключен. В прошлом Стен не отсутствовал так долго, не предупредив близких.

Стен мог уехать из Выру в другой уезд, и нельзя исключать, что он пересек южную границу Эстонии. Сбор информации для определения направления и возможного местонахождения Стена продолжается.

Рост Стена - 182 см, он атлетического телосложения, у него короткие каштановые волосы. На нем, вероятно, стеганая куртка с черным или темно-синим капюшоном, черные спортивные брюки и черная спортивная обувь. У него может быть с собой черный рюкзак.