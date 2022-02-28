СМИ: Финляндия планирует помочь Украине летальным оружием

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на свои источники 28 февраля.

По информации STT, у правящей коалиции уже есть единодушная позиция по поводу того, что Украине следует предоставить летальное оружие и боеприпасы. Решения должны быть приняты до конца дня.

Такую же информацию получили журналисты Yle и Helsingin Sanomat.

На 18:30 планируется брифинг по этому вопросу, в котором примут участие премьер-министр Санна Марин, министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен. После решения финского правительства предложение должно одобрить президент.

Из того, о чем известно в настоящее время, Финляндия планирует предоставить 2000 шлемов, 2000 бронежилетов, 100 носилок и два полевых госпиталя.