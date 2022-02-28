Пн, 28.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

СМИ: Финляндия планирует помочь Украине летальным оружием

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. ФОТО: Pool New

Правительство Финляндии намерено помочь Украине летальным оружием, хотя сначала рассматривалось предоставление только защитного оборудования для военных и полевых госпиталей.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на свои источники 28 февраля.

По информации STT, у правящей коалиции уже есть единодушная позиция по поводу того, что Украине следует предоставить летальное оружие и боеприпасы. Решения должны быть приняты до конца дня.

Такую же информацию получили журналисты Yle и Helsingin Sanomat.

На 18:30 планируется брифинг по этому вопросу, в котором примут участие премьер-министр Санна Марин, министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен. После решения финского правительства предложение должно одобрить президент.

Из того, о чем известно в настоящее время, Финляндия планирует предоставить 2000 шлемов, 2000 бронежилетов, 100 носилок и два полевых госпиталя.

Ранее в феврале Финляндия выделила Украине 14 млн евро на гуманитарные проекты. Кроме того, страна вносит взносы в механизм ЕС Peace Facility, из которого тоже будет финансироваться помощь для Украины.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back