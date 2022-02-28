ФОТО: BBC News

Запад не принимает непосредственного участия в военных действиях на территории Украины, но помогает ей, вводя экономические санкции против России и снабжая ее вооружениями. Но будет ли он поддерживать сопротивление украинцев, если Россия страну захватит или посадит в Киеве марионеточное правительство?

Несколько лет Соединенные Штаты и Великобритания учили украинских военных, как сопротивляться потенциальной российской агрессии. Сейчас, когда полномасштабное вторжение идет полным ходом, возникает вопрос: как далеко готовы пойти Вашинтон и Лондон в поддержке долгосрочного сопротивления украинцев.

Министерство обороны Украины призвало граждан готовить "коктейли Молотова", чтобы было чем встретить наступающие российские войска. Очевидно, что решимость сопротивляться российскому нашествию нарастает по всей стране.

Запад с большой осторожностью относится к идее непосредственного военного участия в конфликте, но открыто поставляет Украине вооружения, такие как, например, переносные противотанковые ракетные комплексы, весьма пригодившиеся в первые часы войны.

Кроме того, вот уже несколько лет как представители британских и американских спецслужб и разведки конфиденциально делятся знаниями и опытом со своими украинскими коллегами

Один из военных экспертов рассказал Би-би-си, что в этом случае речь идет о действиях, которые следует предпринимать в ходе так называемых нерегулярных военных действий.

Другими словами - в партизанской войне, подобно той, которую вели спецподразделения британской армии во Второй мировой войне.

Еще один опыт тех времен - это так называемые схроны. В начале холодной войны на территории возможного вторжения советских танков в Западную Европу организовывались тайные склады оружия, которыми можно было бы воспользоваться в случае начала военных действий.

По словам одного человека, хорошо знакомого с ситуацией, это - классический пример действий времен Второй мировой. Не исключено, что часть эти планов уже была задействована для того, чтобы затормозить скорость продвижения российских войск.

Демонстрация как пользоваться гранатометом, 20 фнвраля, Киев. ФОТО: EPA

Но сейчас и Вашингтон, и Лондон должны решить, как далеко они готовы зайти в помощи долгосрочному сопротивлению украинского населения, подобно тому, которое возникло после вторжения советских войск в Афганистан более сорока лет назад.

Тогда Запад поставлял вооружения и осуществлял подготовку афганских моджахедов, которые нападали на советских солдат небольшими группами из засад.

Британская разведка МИ-6 направляла своих сотрудников в Афганистан, где они работали непосредственно с полевыми командирами. ЦРУ поставляло огромное количество вооружений, включая и зенитно-ракетные комплексы "Стингер", которые сбивали российские военные самолеты.

Партизанская война длилась десять лет, но в конце концов Советскому Союзу пришлось уйти. За это время число погибших солдат и офицеров постоянно росло, что способствовало росту недовольства среди населения. Многие считают, что поражение в Афганистане ускорило развал СССР.

Западу также отлично известно, под какой удар он может себя подставить. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить относительно недавние события в Ираке и том же Афганистане.

Молодой человек с автоматом, 20 февраля 2022 года. ФОТО: EPA

Некоторые отставные военные и бывшие сотрудники разведок открыто и очень убедительно говорят, что, если возникнет такая необходимость, следует поддерживать гражданское сопротивление на Украине.

И когда Борис Джонсон заявляет о необходимости повысить ставки для России и наглядно продемонстрировать ей, что вторжение успехом не увенчалось, не исключено, что он имеет в виду не только экономические последствия санкций, но и человеческие издержки, число жизней российских солдат, которыми придется за эту войну заплатить.

Однако ответ на вопрос:"Поддерживать или нет партизанские действия украинцев против российской армии" не является таким очевидным, как кажется на первый взгляд.

Не получится ли так, что мы в результате получим второй Афганистан? Есть несколько моментов, которые не позволяют дать однозначного ответа.

Во-первых, надо учесть стратегю России. Москва говорит, что не собирается оккупировать Украину, и не исключено, что это - правда.

Возможно, она понимает, что оккупация потребует больших издержек, и что гораздо проще будет просто посадить в Киеве покорное ей правительство. Хотя, конечно, события могут развиваться таким образом, что этот вариант не сработает.

Во-вторых, для успешного сопротивления требуется безопасный плацдарм. В 80-х годах прошлого века американцы и британцы использовали для этой цели Пакистан. Для Украины же такой базой теоретически может стать одна из пограничных с нею стран, которая является членом НАТО.

В этом случае риск будет заключаться в том, что Россия воспримет это как агрессию и не замедлит с ответом. Что приведет к неконтролируемому расширению конфликта.

Разумеется, события могут развиваться и по-другому, например, в том случае, если Россия решит разделить Украину на две части.

Демонстрация против вторжения России в Украину. ФОТО: JASON REDMOND

Но даже в таком случае все не так просто.

В наше время стало гораздо сложнее держать что-либо в секрете или хотя бы действовать так, чтобы некоторые действия можно было бы с определенной долей успеха отрицать. Это было возможно 40 лет назад в Афганистане, но не в третьем десятилетии XXI века в Европе, где мобильные телефоны с камерами есть практически у каждого.

Не забывайте, что Россия и ее разведслужбы, в особенности ФСБ, тоже будут готовы.

Они уже намекнули, что у них составлены списки людей, которых следует обязательно поймать, или убить, потому что они как раз и могут организовать сопротивление. Чего, разумеется, с российской точки зрения, допустить никак нельзя.

В первые годы холодной войны ЦРУ и МИ-6 пытались поддерживать сопротивление в странах, оказавшихся за железным занавесом, в том числе и на Украине, и в Прибалтийских республиках, и в Албании, и все они закончились полным провалом. Москва сумела внедрить своих агентов в ряды сопротивления и прекрасно знала, что, где и когда происходит.

Все попытки США подготовить партизанские группы в Сирии в последнее десятилетие тоже успехом не увенчались.

Солдат украинской армии. ФОТО: ANATOLII STEPANOV

Стратегия "поддержим сопротивление" может закончиться большой кровью и большим насилием, тем более, что Россия уже показала, как она может подавить подобные действия на примере Чечни. Это означает, что подобная помощь Запада недешево обойдется и русским, и украинцам.