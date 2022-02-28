Оливер Ломп: мы должны поддерживать наших русских, как никогда раньше

В свете желто-голубых флагов меня особенно обеспокоила деятельность людей, от которых я ожидал другого мышления или хотя бы молчания. С некоторыми из них я яростно спорил о Путине, которого они не стремились называть диктатором несмотря на то, что он правит уже третье десятилетие и искоренил оппозицию. Как чуткий человек, я уже тогда пытался понять их точку зрения, потому что, как говорится в легендарном твите президента Тоомаса Хендрика Ильвеса: «С Эстонией такие дела, что если я сам ее критикую, то это ок, а если кто-то другой это делает, то oibljaaa raisk». Вероятно, так же обстоит дело и с другими народами.

Однако cегодня открылись глаза даже у тех, кто оправдывал Путина раньше, чему я чрезвычайно рад. Ни один нормальный русский, не имеющий прямого интереса к игре, не может поддерживать деятельность диктатора, которым движет комплекс, стимулируемый эгоцентризмом.

Однако в порядке реплики нельзя не отметить, что и у нас живут амбалы, почитающие силу как ценность и пропагандирующие поддержку Путина в социальных сетях. Слишком часто их отличительные знаки – обмен фотками BMW (так-то отличная машина) и видеороликами о боксе (так-то отличный вид СПОРТА, которым я и сам занимаюсь несколько раз в неделю, и мой тренер еще говорит, некоторые клубы учат не спорту, а насилию), что обрисовывает узость их интересов и зашоренность мышления весьма красноречиво.

У нас, "коренных эстонцев" — хотя учитывая нашу историю, я не совсем уверен, что такое явление существует — есть моральный долг поддерживать наших добрых русских соотечественников. Тех русских, которые иногда держат кулачки на спортивных соревнованиях за спортсменов родины своих предков (почему бы и нет?), иногда кричат ​​«Россия, Россия», что у некоторых эстонцев может вызвать аллергическую реакцию, но которые любят маленькую соседку России, где живет всего 1,3 миллиона человек, и где они стараются прожить свою жизнь как можно комфортнее. Я призываю абсолютно всех эстонцев к тому, чтобы мы отличали среди русских наших братьев от тибл. Интеграция нормальных русских людей, которая также имеет решающее значение для нашей безопасности, безусловно, должна осуществляться через поддержку, а не через принуждение. Они должны чувствовать, что они свои в Эстонии.

В сегодняшней ситуации торговые сети правомерно поступают, что игнорируют импортируемые из России продукты, потому что любой отказ от покупки, капля за каплей, подрывает путинский режим в России. Тем не менее, покупка продуктов или услуг у предприятий, принадлежащих эстонским русским, более чем приветствуется. Чем лучше им здесь будет и чем больше поддержки они ощутят, тем больше они будут любить нашу добрую и процветающую страну. Давайте различать русских и тибл!