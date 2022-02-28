Оливер Ломп: мы должны поддерживать наших русских, как никогда раньше
- Подавляющее большинство наших русскоязычных против путинской агрессии
- Сегодня открылись глаза даже у тех, кто оправдывал Путина раньше
- Интеграция русских должна происходить через поддержку, а не принуждение
Министр юстиции Марис Лаури как с языка сняла, когда призвала эстонский народ различать русских и Путина, пишет руководитель агентства Sweep. и журналист-филансер Оливер Ломп. Я призываю абсолютно всех эстонцев к тому, чтобы мы отличали среди русских наших братьев от тибл, пишет Оливер Ломп в Postimees.