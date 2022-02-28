Пн, 28.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Макрон провел телефонные разговоры с Зеленским и Путином

Эммануэль Макрон. ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, пишет «Украинская правда».

Об этом сообщил Елисейский дворец. По данным дворца, разговор с Путиным длился один час 30 минут. Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обезопасить основные дороги в Украине.

По данным офиса французского президента, российский президент «подтвердил свою готовность к этому».

Макрон заявил, что настаивает на «необходимости немедленного прекращения огня».

Президент Макрон также несколько раз поговорил с Владимиром Зеленским за последние часы, заявили у президента Франции.

Как известно, в районе украино-белорусской границы уже несколько часов продолжаются переговоры между делегациями Украины и государства-агрессора.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back