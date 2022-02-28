Макрон провел телефонные разговоры с Зеленским и Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, пишет «Украинская правда».
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, пишет «Украинская правда».
Об этом сообщил Елисейский дворец. По данным дворца, разговор с Путиным длился один час 30 минут. Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обезопасить основные дороги в Украине.
По данным офиса французского президента, российский президент «подтвердил свою готовность к этому».
Макрон заявил, что настаивает на «необходимости немедленного прекращения огня».
Президент Макрон также несколько раз за последние часы разговаривал с Владимиром Зеленским, заявили в офисе президента Франции.
Как известно, в районе украино-белорусской границы уже несколько часов продолжаются переговоры между делегациями Украины и государства-агрессора.