Макрон провел телефонные разговоры с Зеленским и Путиным

Об этом сообщил Елисейский дворец. По данным дворца, разговор с Путиным длился один час 30 минут. Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обезопасить основные дороги в Украине.

По данным офиса французского президента, российский президент «подтвердил свою готовность к этому».

Макрон заявил, что настаивает на «необходимости немедленного прекращения огня».

Президент Макрон также несколько раз за последние часы разговаривал с Владимиром Зеленским, заявили в офисе президента Франции.