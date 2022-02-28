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РФ: Россия и Украина проведут еще одну встречу

Ukraina lipp. Pilt on illustratiivne. ФОТО: Wikimedia Commons

Переговоры с Украиной длились около пяти часов, за это время подробно пройдена вся повестка, заявил представитель РФ на переговорах Владимир Мединский.

По его словам, на переговорах делегаций РФ и Украины найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, передает "РИА Новости".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что стороны определили приоритетные темы, по которым наметили конкретные решения. Сейчас делегации вернутся в свои столицы, чтобы провести консультации. Подоляк уточнил, что на втором раунде переговоров, если он состоится, сегодняшние темы получат развитие.

Для Украины основной целью встречи было обсуждение прекращения огня, подчеркнул советник главы президентского офиса.

РФ и Украина договорились продолжить переговорный процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни.

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