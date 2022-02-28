РФ: Россия и Украина проведут еще одну встречу

По его словам, на переговорах делегаций РФ и Украины найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, передает "РИА Новости".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что стороны определили приоритетные темы, по которым наметили конкретные решения. Сейчас делегации вернутся в свои столицы, чтобы провести консультации. Подоляк уточнил, что на втором раунде переговоров, если он состоится, сегодняшние темы получат развитие.