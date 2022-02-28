ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях, сообщает "Чемпионат".
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях, сообщает "Чемпионат".
Накануне Международная федерация футбола обсудила временное отстранение российских сборных от участия в международных соревнованиях.
"ФИФА ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), решение может быть принято позднее в понедельник. 28 февраля УЕФА проведет экстренное заседание исполкома, чтобы решить ряд вопросов, касающихся российского футбола", - говорилось в сообщении.
Международный олимпийский комитет в понедельник рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.