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  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований

Болельщики в Санкт-Петербурге. ФОТО: Via Www.imago-images.de

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях, сообщает "Чемпионат".

Накануне Международная федерация футбола обсудила временное отстранение российских сборных от участия в международных соревнованиях.

"ФИФА ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), решение может быть принято позднее в понедельник. 28 февраля УЕФА проведет экстренное заседание исполкома, чтобы решить ряд вопросов, касающихся российского футбола", - говорилось в сообщении.

Международный олимпийский комитет в понедельник рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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