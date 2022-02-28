УЕФА разорвал контракт с Газпромом
УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, пишет "Спорт. Сегодня"
УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, пишет "Спорт. Сегодня"
Все больше организаций отказываются сотрудничать с Россией и всем, что с ней связано. Ранее УЕФА забрал финал Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга, а теперь наносит еще один удар.
Как сообщает The Times, УЕФА находится в процессе расторжения спонсорского контракта на сумму около 100 миллионов евро с российской государственной энергетической компанией "Газпром".