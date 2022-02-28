Завтра в Эстонии тепло и солнечно

В ночь на вторник будет в основном ясная и сухая погода. Местами образуется туман. Ветер юго-западный 3-9, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в западной Эстонии от -4 до +1, на востоке страны 4-8 градусов ниже нуля.