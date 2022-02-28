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Завтра в Эстонии тепло и солнечно

Весна идет. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Первый день весны порадует солнечной и теплой погодой. 

В ночь на вторник будет в основном ясная и сухая погода. Местами образуется туман. Ветер юго-западный 3-9, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в западной Эстонии от -4 до +1, на востоке страны 4-8 градусов ниже нуля.

Завтра днем ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от двух до шести градусов тепла.

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