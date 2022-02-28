Экономика войны. Россия потеряла почти триллион долларов за четыре дня агрессии против Украины

Эксперт напоминает, что по итогам 2021 года валовой внутренний продукт (ВВП) России составил 1 триллион 770 миллиардов долларов. За четыре дня войны россияне потеряли не только своих солдат и сотни миллионов долларов в виде уничтоженной военной техники.

Ярослав Романчук отмечает, что по состоянию на 27 февраля этого года ВВП России сократился до 855 миллиардов долларов. Таким образом, по подсчетам экономиста, агрессия против Украины стоила России потерей 915 миллиардов долларов.

«Не прошло и недели войны, как агрессор потерял уже почти триллион долларов. А если учесть радикальное уменьшение стоимости активов, недвижимости, земли, сбережений, резкое ухудшение доступа к кредитному рынку и платежной системе, то потери России составят более трех триллионов долларов», – прогнозирует экономист.

По его подсчетам, в прошлом году на каждого россиянина в среднем было 12 тысяч долларов в ВВП. За четыре дня войны этот показатель сократился до 5 тысяч 850 долларов.

Таким образом, потери на каждого россиянина составили 6 тысяч 150 долларов.

И это еще не предел экономических потерь россиян. По словам экономиста, сейчас официальный курс составляет 84 российских рубля за доллар (по состоянию на утро 28 февраля 2022 года – прим.ред.). Но на открытых валютных площадках уже предлагают 153 российских рубля за доллар.

Получается, что Путин в каком-то смысле начал войну не только против Украины, но и против благосостояния собственного народа.