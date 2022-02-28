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  • ЕС ввел санкции против Мордашова, Усманова, Фридмана и Пескова

ЕС ввел санкции против Мордашова, Усманова, Фридмана и Пескова

Сегодня против действий России протестуют по всему миру. ФОТО: IGOR KOVALENKO

Новый пакет санкций включает ограничения в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российских бизнесменов, глав компаний и телеведущих, сообщает RBK.

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с военной операцией на Украине, сообщается в официальном журнале ЕС.

Ограничительные меры затронули чиновников, политиков, сенаторов:

пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова;

вице-премьера Дмитрия Чернышенко;

министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина;

министра транспорта Виталия Савельева;

секретаря генсовета и первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака

писателя Захара Прилепина;

бизнесменов:

Алексея Мордашова;

Михаила Фридмана;

Алишера Усманова;

Петра Авена;

виолончелиста Сергея Ролдугина;

председателя совета директоров Шереметьево Александра Пономаренко;

Геннадия Тимченко;

глав компаний:

главу «Роснефти» Игоря Сечина;

главу «Транснефти» Николая Токарева;

главу Промсвязьбанка Петра Фрадкова;

сотрудников СМИ и ведущих госканалов:

Тиграна Кеосаяна;

Антона Красовского;

Аркадия Мамонтова;

Ольгу Скабееву;

Модеста Колерова;

Романа Бабаяна.

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