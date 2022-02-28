ЕС ввел санкции против Мордашова, Усманова, Фридмана и Пескова
Новый пакет санкций включает ограничения в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российских бизнесменов, глав компаний и телеведущих, сообщает RBK.
Новый пакет санкций включает ограничения в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российских бизнесменов, глав компаний и телеведущих, сообщает RBK.
Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с военной операцией на Украине, сообщается в официальном журнале ЕС.
Ограничительные меры затронули чиновников, политиков, сенаторов:
пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова;
вице-премьера Дмитрия Чернышенко;
министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина;
министра транспорта Виталия Савельева;
секретаря генсовета и первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака
писателя Захара Прилепина;
бизнесменов:
Алексея Мордашова;
Михаила Фридмана;
Алишера Усманова;
Петра Авена;
виолончелиста Сергея Ролдугина;
председателя совета директоров Шереметьево Александра Пономаренко;
Геннадия Тимченко;
глав компаний:
главу «Роснефти» Игоря Сечина;
главу «Транснефти» Николая Токарева;
главу Промсвязьбанка Петра Фрадкова;
сотрудников СМИ и ведущих госканалов:
Тиграна Кеосаяна;
Антона Красовского;
Аркадия Мамонтова;
Ольгу Скабееву;
Модеста Колерова;
Романа Бабаяна.