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Рийгикогу обсудит безопасность в Европе в связи с агрессией России против Украины

Члены Рийгикогу. ФОТО: Tairo Lutter

Рийгикогу обсудит ситуацию в сфере безопасности в Европе в связи с агрессией России против Украины, сообщила во вторник парламентская пресс-служба.

Рийгикогу во вторник утром соберется на дополнительное заседание, чтобы в качестве вопроса государственной важности обсудить ситуацию в сфере безопасности в Европе в связи с агрессией России против Украины. Предложение организовать обсуждение представила комиссия по государственной обороне.

С докладами выступят министр обороны Калле Лаанет и председатель комиссии по государственной обороне Энн Ээсмаа. После выступлений докладчикам можно будет задать вопросы. Затем последуют выступления депутатов, а также выступления от фракций.

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