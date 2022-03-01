Рийгикогу обсудит безопасность в Европе в связи с агрессией России против Украины

Рийгикогу во вторник утром соберется на дополнительное заседание, чтобы в качестве вопроса государственной важности обсудить ситуацию в сфере безопасности в Европе в связи с агрессией России против Украины. Предложение организовать обсуждение представила комиссия по государственной обороне.