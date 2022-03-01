Рийгикогу обсудит безопасность в Европе в связи с агрессией России против Украины
Рийгикогу обсудит ситуацию в сфере безопасности в Европе в связи с агрессией России против Украины, сообщила во вторник парламентская пресс-служба.
Рийгикогу обсудит ситуацию в сфере безопасности в Европе в связи с агрессией России против Украины, сообщила во вторник парламентская пресс-служба.
Рийгикогу во вторник утром соберется на дополнительное заседание, чтобы в качестве вопроса государственной важности обсудить ситуацию в сфере безопасности в Европе в связи с агрессией России против Украины. Предложение организовать обсуждение представила комиссия по государственной обороне.
С докладами выступят министр обороны Калле Лаанет и председатель комиссии по государственной обороне Энн Ээсмаа. После выступлений докладчикам можно будет задать вопросы. Затем последуют выступления депутатов, а также выступления от фракций.