Rus.Postimees запускает новую серию передач
Rus.Postimees запускает сегодня серию передач, посвященных военной обстановке в Украине и международной политической ситуации. В качестве ведущего выступит постоянный автор портала Павел Соболев.
Rus.Postimees запускает сегодня серию передач, посвященных военной обстановке в Украине и международной политической ситуации. В качестве ведущего выступит постоянный автор портала Павел Соболев.
Гостями передачи станут эксперты по международной политике и военные специалисты, которые прокомментируют текущую ситуацию в студии в прямом эфире.
Первым гостем Павла Соболева станет сегодня специалист в области обороны, руководитель Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик.
Передача начнется сегодня в 15.00.