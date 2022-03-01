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Rus.Postimees запускает новую серию передач

Rus.Postimees запускает сегодня серию передач, посвященных военной обстановке в Украине и международной политической ситуации. В качестве ведущего выступит постоянный автор портала Павел Соболев.

Гостями передачи станут эксперты по международной политике и военные специалисты, которые прокомментируют текущую ситуацию в студии в прямом эфире.

Первым гостем Павла Соболева станет сегодня специалист в области обороны, руководитель Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик. 

Передача начнется сегодня в 15.00.

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