Теперик: чтобы поразить Украину даже тактическим ядерным оружием, надо очень хорошо постараться
- Повторением ранее озвученных условий Путин выигрывает время
- Россия профанирует переговоры, но Украина все равно должна в них участвовать
- Как статус страны-кандидата на вступление в ЕС повысит стойкость украинцев
- Приказ Владимира Путина о применении ядерного оружия может быть и не выполнен
В первом выпуске из новой серии передач портала Rus.Postimees, посвященных военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик ответил на вопросы, связанные со звонком Эммануэля Макрона Владимиру Путину, переговорами России и Украины в районе Припяти, подаче Украиной заявки на вступление в ЕС, реальности угрозы применения Россией ядерного оружия и с другими темами.