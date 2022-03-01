Теперик: чтобы поразить Украину даже тактическим ядерным оружием, надо очень хорошо постараться

- Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что его правительство обращается к Евросоюзу с просьбой о немедленном принятии Украины в блок по ускоренной процедуре. Существуют ли предпосылки для того, чтобы особая ситуация с Украиной и та героическая репутация, которой сейчас прирастает эта страна, позволили бы действительно вступить Украине в ЕС экстренном режиме, или же строгие правила останутся строгими для всех? И мог бы такой экстренный прием Украины в ЕС, если бы он состоялся, дать стране какую-то дополнительную защиту от агрессора?

- Политическим решением, которое сейчас стоит на повестке дня, Украине можно дать статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Это будет политическое решение лидеров стран Евросоюза и, разумеется, Украина этого заслуживает. За политическим решением последует тот другой, скрупулезный процесс, связанный со всем известной европейской бюрократией, когда надо будет отвечать на конкретные вопросы про верховенство права, про соблюдение праве человека, про все те вещи, которым должна соответствовать любая страна. Это все займет время. Но, тем не менее, в принципе получение статуса-кандидата даст очень хорошую позитивную перспективу для украинского народа.

Видение более положительного будущего — это один из шести важных компонентов, на которых строится национальная стойкость. Важно, чтобы у нации было видение лучшего будущего для последующего поколения. У Украины это есть и всегда было, но если это видение закрепится, когда стране будет дан статус кандидата на вступление в ЕС, это подкрепит их такое кредо, и поддержка такого стремления Украины — это единственный вариант, который должен быть в этом смысле у Эстонии на повестке дня.

- Многие эксперты сейчас говорят о том, что даже если Путин впрямь сошел с ума и действительно готов нанести ядерный удар, это может у него не получиться, потому что ядерный чемоданчик и красная кнопка — это все-таки немного абстракция, и для такого удара ему все-таки нужно отдать приказ. Как вы думаете, может ли такой приказ быть не выполнен? Насколько вообще велика вероятность того, что кто-то из российского военного командования начнет отказываться выполнять приказы главнокомандующего? Может ли такое неповиновение стать своего рода трендом и пойти по цепной реакции?

- Пока что про массовое неповиновение речи не идет, но некоторые сводки, поступающие из Украины, скажем, с южного направления, дают нам знать о том, что тот якобы пятитысячный десант, который должен был из Крыма высадиться в Одессе, отказался это делать по разным причинам, то есть они, по сути, не послушались приказа. Но если говорить про ядерное оружие, то для того, чтобы поразить Украину даже тактическим ядерным оружием, надо очень хорошо постараться, это не нажатие кнопки одним человеком одним пальцем, и вполне вероятно, что у командующих определенных видов войск сработает инстинкт самосохранения; они могут обрисовать это разными причинами, и, по одному из сценариев, могут просто доложить в бункер Путину, что они якобы все сделали.