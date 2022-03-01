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  • Теперик: чтобы поразить Украину даже тактическим ядерным оружием, надо очень хорошо постараться

Теперик: чтобы поразить Украину даже тактическим ядерным оружием, надо очень хорошо постараться

  • Повторением ранее озвученных условий Путин выигрывает время
  • Россия профанирует переговоры, но Украина все равно должна в них участвовать
  • Как статус страны-кандидата на вступление в ЕС повысит стойкость украинцев
  • Приказ Владимира Путина о применении ядерного оружия может быть и не выполнен

В первом выпуске из новой серии передач портала Rus.Postimees, посвященных военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик ответил на вопросы, связанные со звонком Эммануэля Макрона Владимиру Путину, переговорами России и Украины в районе Припяти, подаче Украиной заявки на вступление в ЕС, реальности угрозы применения Россией ядерного оружия и с другими темами.

Выдержки из беседы:

- Вчера в очередной раз Владимиру Путину позвонил президент Франции Эммануэль Макрон, который попросил его прекратить огонь, на что Путин заявил о готовности это сделать, но в обмен на признание Крыма российским, демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение нейтрального статуса украинского государства. То, что Путин продолжает упорно выдвигать условия, на которые и Украина, и Запад отвечают категорическим отказом, означает, что он останавливать огонь принципиально не собирается, или же он просто не знает, как выйти без потери своего образа «крутого парня» из тяжелой ситуации, и не представляет, что ему сказать?

- Со стороны Путина мы видим очень большую манипуляцию, он хочет затянуть время и использовать его для перегруппировки войск, а также для того, чтобы ввести в очередной раз в замешательство публику у себя дома в России, и представить себя человеком, который защищает какие-то мистические интересы русскоязычного населения в Украине или всего «русского мира», то есть так или иначе, конкретно его слова сейчас, к сожалению, ничего не стоят.

- Тот факт, что российскую делегацию с Украиной на переговорах возглавляет экс-министр культуры Мединский, чья профессиональная компетенция даже в профильной сфере в России становилась объектом большого количества насмешек, говорит скорее о чем? Что Россия хочет таким уровнем своей представленности показать Украине, что никого выше рангом как партнер та не заслуживает, или же, напротив, чиновник культурного мирного бэкграунда во главе делегации — намек на то, что Россия якобы собирается нести в Украину именно мир, но националисты и милитаристы, выражаясь языком Путина, этот мир не принимают?

- Состав российской делегации, как мы его вчера видели, как раз-таки отражает позицию, согласно которой эти переговоры были фарсом. Все эти люди в этой делегации, они в лучшем случае видят Путина один раз в год. Они не являются ближним окружением Путина, они не имеют никакого влияния и даже возможности оказать влияние на Путина, он не обсуждает с ними свои решения, и тем более не будет их слушать. В отличие, например, от тех людей, которые приехали со стороны Украины. Мы видели в составе делегации самых близких соратников президента Зеленского, с которыми он советуется, с которыми он обсуждает свои решения, как мы понимаем, в последние годы и даже в последние дни. То есть это реально те люди, которые имеют право что-то решать, они хотя бы имеют доступ к президенту ежедневно. Поэтому налицо дисбаланс в составе делегаций, дисбаланс позиций; с самого начало можно было предположить, что из этой встречи ничего хорошего не будет, это лишь попытка затянуть время. Украина, конечно, должна была согласиться на это, чтобы показать в том числе и западным союзникам, что Украина готова к переговорам и хочет мира.

- Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что его правительство обращается к Евросоюзу с просьбой о немедленном принятии Украины в блок по ускоренной процедуре. Существуют ли предпосылки для того, чтобы особая ситуация с Украиной и та героическая репутация, которой сейчас прирастает эта страна, позволили бы действительно вступить Украине в ЕС экстренном режиме, или же строгие правила останутся строгими для всех? И мог бы такой экстренный прием Украины в ЕС, если бы он состоялся, дать стране какую-то дополнительную защиту от агрессора?

- Политическим решением, которое сейчас стоит на повестке дня, Украине можно дать статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Это будет политическое решение лидеров стран Евросоюза и, разумеется, Украина этого заслуживает. За политическим решением последует тот другой, скрупулезный процесс, связанный со всем известной европейской бюрократией, когда надо будет отвечать на конкретные вопросы про верховенство права, про соблюдение праве человека, про все те вещи, которым должна соответствовать любая страна. Это все займет время. Но, тем не менее, в принципе получение статуса-кандидата даст очень хорошую позитивную перспективу для украинского народа.

Видение более положительного будущего — это один из шести важных компонентов, на которых строится национальная стойкость. Важно, чтобы у нации было видение лучшего будущего для последующего поколения. У Украины это есть и всегда было, но если это видение закрепится, когда стране будет дан статус кандидата на вступление в ЕС, это подкрепит их такое кредо, и поддержка такого стремления Украины — это единственный вариант, который должен быть в этом смысле у Эстонии на повестке дня.

- Многие эксперты сейчас говорят о том, что даже если Путин впрямь сошел с ума и действительно готов нанести ядерный удар, это может у него не получиться, потому что ядерный чемоданчик и красная кнопка — это все-таки немного абстракция, и для такого удара ему все-таки нужно отдать приказ. Как вы думаете, может ли такой приказ быть не выполнен? Насколько вообще велика вероятность того, что кто-то из российского военного командования начнет отказываться выполнять приказы главнокомандующего? Может ли такое неповиновение стать своего рода трендом и пойти по цепной реакции?

- Пока что про массовое неповиновение речи не идет, но некоторые сводки, поступающие из Украины, скажем, с южного направления, дают нам знать о том, что тот якобы пятитысячный десант, который должен был из Крыма высадиться в Одессе, отказался это делать по разным причинам, то есть они, по сути, не послушались приказа. Но если говорить про ядерное оружие, то для того, чтобы поразить Украину даже тактическим ядерным оружием, надо очень хорошо постараться, это не нажатие кнопки одним человеком одним пальцем, и вполне вероятно, что у командующих определенных видов войск сработает инстинкт самосохранения; они могут обрисовать это разными причинами, и, по одному из сценариев, могут просто доложить в бункер Путину, что они якобы все сделали.

Подробнее — в повторе.

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