Финляндия не будет прекращать торговлю электроэнергией с Россией

Хотя внеочередная встреча министров энергетики ЕС в Брюсселе в понедельник была посвящена поставкам природного газа, некоторые страны Северной Европы и Балтии зависят от импорта электроэнергии из России для удовлетворения спроса. Финляндия, импортирующая российскую электроэнергию более 20 лет, заявила, что выживет и без нее, но сама не будет пытаться вводить какие-либо ограничения.

«Финляндия не рассматривает возможность прекращения торговли электроэнергией с Россией», — сказал генеральный директор по энергетике Министерства экономики Финляндии Рику Хуттунен, добавив, что правительство «не является участником рынка, частные компании могут решать сами».