Финляндия не будет прекращать торговлю электроэнергией с Россией
По словам директора департамента энергетики, Финляндия не намерена вмешиваться в потоки энергоносителей, поступающих в страны Северной Европы через границу России, сообщает Bloomberg.
По словам директора департамента энергетики, Финляндия не намерена вмешиваться в потоки энергоносителей, поступающих в страны Северной Европы через границу России, сообщает Bloomberg.
Хотя внеочередная встреча министров энергетики ЕС в Брюсселе в понедельник была посвящена поставкам природного газа, некоторые страны Северной Европы и Балтии зависят от импорта электроэнергии из России для удовлетворения спроса. Финляндия, импортирующая российскую электроэнергию более 20 лет, заявила, что выживет и без нее, но сама не будет пытаться вводить какие-либо ограничения.
«Финляндия не рассматривает возможность прекращения торговли электроэнергией с Россией», — сказал генеральный директор по энергетике Министерства экономики Финляндии Рику Хуттунен, добавив, что правительство «не является участником рынка, частные компании могут решать сами».
По данным Fraunhofer ISE, Финляндия импортировала 9 тераватт-часов электроэнергии нетто, или около десятой части своей потребности, в то время как Литва в прошлом году импортировала 1,9 тераватт-часов электроэнергии. В настоящее время возможности Финляндии по сокращению импорта ограничены, так как ввод в эксплуатацию пятого ядерного реактора отложен до 11 марта. Дата пуска атомной электростанции мощностью 1600 мегаватт переносилась несколько раз.