Правительство хочет подождать с отменой ковид-сертификатов
По мнению представителей Департамента здоровья, еще не время смягчать коронавирусные ограничения, и правительство хочет подождать с отменой ковид-сертификатов, пишет Rus.ERR.
По мнению представителей Департамента здоровья, еще не время смягчать коронавирусные ограничения, и правительство хочет подождать с отменой ковид-сертификатов, пишет Rus.ERR.
Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что во вторник на кабинетном заседании правительства не планируют обсуждать смягчение коронавирусных ограничений: "Важно дождаться явного снижения уровня заболеваемости. Первые признаки мы, наконец, видим. Также ожидаем улучшения ситуации в больницах, чтобы можно было двигаться дальше со смягчением ограничений".
Заведующая отделом инфекционных заболеваний Ханна Сепп сказала, что хотя на прошлой неделе число заражений было немного ниже, это могло быть вызвано тем, что из-за годовщины республики было проведено меньше тестов. Среди детей заболеваемость снижается, среди пожилых - нет.
Смягчения ограничений, по словам Сепп, следует ожидать тогда, когда снизится нагрузка на больницы. По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Урмаса Суле, особенность нынешней волны коронавируса заключается в том, что в больницах увеличивается число пациентов, у которых Covid-19 является сопутствующим заболеванием.