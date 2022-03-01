В Эстонии прибавилось 4656 зараженных, скончались 14 человек

По состоянию на 1 марта, в больницах находится 648 пациентов с коронавирусом.

За сутки в больницах открыли 128 новых истории болезни, из которых в 57 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 39 пациентов с симптомами COVID-19.

Скончались 14 человек, зараженных коронавирусом: мужчина 48 лет, мужчина 57 лет, мужчина 76 лет, мужчина 80 лет, 81-летние женщина и мужчина, 82-летний мужчина, 83-летний мужчина, женщина 88 лет, мужчина 89 лет, мужчина 90 лет, две 91-летние женщины и женщина 95 лет.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 279,5 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 391,6 невакцинированных в день.