Репортаж из Киева ⟩ Война в Украине все ближе подбирается к детям

Шестилетний Андрей с почечной недостаточностью на пятый день после операции восстанавливается в бомбоубежище. По словам его 35-летнего отца Александра, мальчику очень быстро пришлось повзрослеть.

Александр говорит, что условия в бомбоубежище детской больницы отвечают военному времени: «Мы не жалуемся, поскольку врачи и медсестры делают невероятную работу. Мы все понимаем. Мы знаем, что все равно победим. Какими бы ни были наши потери, мы победим. Они еще заплатят за это».