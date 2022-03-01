Репортаж из Киева ⟩ Война в Украине все ближе подбирается к детям
Крупнейшая киевская детская больница перевела почти всех своих маленьких пациентов в бомбоубежище, в котором родителям из-за тесноты негде спать, пишет Postimees.
Крупнейшая киевская детская больница перевела почти всех своих маленьких пациентов в бомбоубежище, в котором родителям из-за тесноты негде спать, пишет Postimees.
Шестилетний Андрей с почечной недостаточностью на пятый день после операции восстанавливается в бомбоубежище. По словам его 35-летнего отца Александра, мальчику очень быстро пришлось повзрослеть.