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Репортаж из Киева ⟩ Война в Украине все ближе подбирается к детям

Работник киевской детской больницы показывает в телефоне фото раны, которую нанесли российские деверсанты 13-летнем мальчику, за жизнь которого сейчас борются врачи в операционном зале на фоне. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Крупнейшая киевская детская больница перевела почти всех своих маленьких пациентов в бомбоубежище, в котором родителям из-за тесноты негде спать, пишет Postimees.

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Шестилетний Андрей с почечной недостаточностью на пятый день после операции восстанавливается в бомбоубежище. По словам его 35-летнего отца Александра, мальчику очень быстро пришлось повзрослеть.

Александр говорит, что условия в бомбоубежище детской больницы отвечают военному времени: «Мы не жалуемся, поскольку врачи и медсестры делают невероятную работу. Мы все понимаем. Мы знаем, что все равно победим. Какими бы ни были наши потери, мы победим. Они еще заплатят за это».

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