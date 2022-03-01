Вт, 1.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

«Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля

Маркус Гисдоль ФОТО: Julia Rahn via www.imago-images.de/imago images/Pressefoto Baumann

Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера московского «Локомотива», передает «Чемпионат» новости с официального сайта железнодорожников.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас железнодорожники, набрав 28 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back