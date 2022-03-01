НТД объясняет: нужно ли платить налоги с пожертвований в пользу Украины?
Налоговый департамент объясняет, что должны учитывать как физические лица, так и компании, жертвуя деньги или товары в поддержку Украины.
Налоговый департамент объясняет, что должны учитывать как физические лица, так и компании, жертвуя деньги или товары в поддержку Украины.
Граждане Эстонии (физические лица) могут вычесть из своего дохода сделанные неправительственным организациям и фондам, включенным в список некоммерческих объединений, фондов и религиозных объединений пожертвования с освобождением от подоходного налога в размере до 1200 евро (вместе с процентами по жилищным кредитам и расходами на обучение). Среди прочего, жители Эстонии могут вычесть из своего налогооблагаемого дохода пожертвования, сделанные Эстонскому Красному Кресту, общественной организации Eesti Pagulasabi, общественной организации Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus.
Также при подаче декларации о подоходном налоге можно пожертвовать свой возврат подоходного налога внесенной в список организации – Эстонскому Красному Кресту, MTÜ Eesti Pagulasabi и MTÜ Mondo.
Пожертвования непосредственно украинскому государству или компаниям не подлежат налоговым льготам или освобождению от налога.
Эстонская компания (юридическое лицо) может безвозмездно жертвовать деньги или передавать товары неправительственным организациям и фондам, включенным в список некоммерческих объединений, фондов и религиозных объединений с освобождением от подоходного налога в пределах, установленных законом.
Эстонские компании при пожертвовании внесенным в список некоммерческим объединениям и фондамп могут выбирать между двумя не облагаемыми налогом лимитами, которые составляют либо 3% от выплачиваемой заработной платы, т.е. суммы платежей, облагаемых социальным налогом, либо 10% от суммы прибыль предыдущего финансового года. Расчет лимита ведется на годовой основе.
Эстонский Красный Крест, MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus внесены в список, и эстонские компании могут жертвовать им деньги и товары без налогов в пределах лимита.
В свою очередь, перечисленные благотворительные организации могут оказать физическому лицу материальную помощь безвозмездно. Бесплатная доставка продуктов питания, предметов первой необходимости или общественного питания (например, продуктовых наборов и т. д.) также не облагается налогом.
Инициатива "За Украину!" через три эстонских НКО - MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus - оказывает посредническую помощь жителям, находящимся близко к украинскому фронту, и другим уязвимым группам. Подробнее об этих мероприятиях можно узнать на странице кампании.
MTÜ Eesti Pagulasabi регистрирует различные предложения мест для жизни и работы, вещей и услуг.
Эстонский Красный Крест собирает как предметы, так и пожертвования и доставляет их нуждающимся через Украинский Красный Крест. Красный Крест собирает только новые вещи: неиспользованные туалетные принадлежности (моющие средства, мыло, зубная паста, зубные щетки, пеленки, гигиенические прокладки и т. д.), постельное белье, одеяла, подушки, спальные мешки, полотенца.
Более подробную информацию о пунктах сбора пожертвований и счете для пожертвований можно найти на сайте Эстонского Красного Креста.