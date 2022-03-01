НТД объясняет: нужно ли платить налоги с пожертвований в пользу Украины?

Граждане Эстонии (физические лица) могут вычесть из своего дохода сделанные неправительственным организациям и фондам, включенным в список некоммерческих объединений, фондов и религиозных объединений пожертвования с освобождением от подоходного налога в размере до 1200 евро (вместе с процентами по жилищным кредитам и расходами на обучение). Среди прочего, жители Эстонии могут вычесть из своего налогооблагаемого дохода пожертвования, сделанные Эстонскому Красному Кресту, общественной организации Eesti Pagulasabi, общественной организации Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus.

Также при подаче декларации о подоходном налоге можно пожертвовать свой возврат подоходного налога внесенной в список организации – Эстонскому Красному Кресту, MTÜ Eesti Pagulasabi и MTÜ Mondo.

Пожертвования непосредственно украинскому государству или компаниям не подлежат налоговым льготам или освобождению от налога.

Ограничение распространяется на компании

Эстонская компания (юридическое лицо) может безвозмездно жертвовать деньги или передавать товары неправительственным организациям и фондам, включенным в список некоммерческих объединений, фондов и религиозных объединений с освобождением от подоходного налога в пределах, установленных законом.

Эстонские компании при пожертвовании внесенным в список некоммерческим объединениям и фондамп могут выбирать между двумя не облагаемыми налогом лимитами, которые составляют либо 3% от выплачиваемой заработной платы, т.е. суммы платежей, облагаемых социальным налогом, либо 10% от суммы прибыль предыдущего финансового года. Расчет лимита ведется на годовой основе.

Эстонский Красный Крест, MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus внесены в список, и эстонские компании могут жертвовать им деньги и товары без налогов в пределах лимита.

В свою очередь, перечисленные благотворительные организации могут оказать физическому лицу материальную помощь безвозмездно. Бесплатная доставка продуктов питания, предметов первой необходимости или общественного питания (например, продуктовых наборов и т. д.) также не облагается налогом.

Многие организации принимают пожертвования

Инициатива "За Украину!" через три эстонских НКО - MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus - оказывает посредническую помощь жителям, находящимся близко к украинскому фронту, и другим уязвимым группам. Подробнее об этих мероприятиях можно узнать на странице кампании.

MTÜ Eesti Pagulasabi регистрирует различные предложения мест для жизни и работы, вещей и услуг.

Эстонский Красный Крест собирает как предметы, так и пожертвования и доставляет их нуждающимся через Украинский Красный Крест. Красный Крест собирает только новые вещи: неиспользованные туалетные принадлежности (моющие средства, мыло, зубная паста, зубные щетки, пеленки, гигиенические прокладки и т. д.), постельное белье, одеяла, подушки, спальные мешки, полотенца.