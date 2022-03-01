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НОВЫЙ РЕКОРД ⟩ Автозаправочные станции в очередной раз подняли цены на топливо

Заправлять машину становится все дороже. ФОТО: Tairo Lutter

Сети автозаправочных станций вновь подняли цены на топливо, во вторник цены выросли на пять центов, достигнув нового рекордного уровня, пишет ERR.

Бензин с октановым числом 95 подорожал до 1,749 евро за литр, а дизельное топливо - до 1,589 евро.

Стоимость бензина с октановым числом 98 увеличилась до 1,799 евро за литр.

После повышения цен в прошлый вторник 95-й бензин стоил 1,699 евро, 98-й бензин - 1,749 евро, а дизельное топливо - 1,539 евро за литр.

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