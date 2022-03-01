НОВЫЙ РЕКОРД ⟩ Автозаправочные станции в очередной раз подняли цены на топливо
Сети автозаправочных станций вновь подняли цены на топливо, во вторник цены выросли на пять центов, достигнув нового рекордного уровня, пишет ERR.
Сети автозаправочных станций вновь подняли цены на топливо, во вторник цены выросли на пять центов, достигнув нового рекордного уровня, пишет ERR.
Бензин с октановым числом 95 подорожал до 1,749 евро за литр, а дизельное топливо - до 1,589 евро.
Стоимость бензина с октановым числом 98 увеличилась до 1,799 евро за литр.
После повышения цен в прошлый вторник 95-й бензин стоил 1,699 евро, 98-й бензин - 1,749 евро, а дизельное топливо - 1,539 евро за литр.