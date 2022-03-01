Elron: поддерживающим агрессию России работникам нет места на предприятии

Заявление касается военной агрессии России в Украине, в частности, он сказал о том, что долг каждого из нас «не мириться с таким поведением соседней страны и сделать все, что в наших силах, чтобы положить конец войне и чтобы агрессор отступил».

Далее он сообщил: «К сожалению, в последние дни некоторые наши сотрудники выразили поддержку российскому преступному режиму в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Я разъясню здесь и сейчас: в Elron нет места людям, которые терпят или в дальнейшем поддерживают военное вторжение в свободное государство и поддерживают массовые убийства невинных людей. Всем, кто сегодня поддерживает действие России и преступной политической элиты, не место у нас». Он также напомнил, что неосведомленность не освобождает от ответственности: «Каждый может быть в курсе новостей, адекватно отражающих ситуацию».

Обращение руководителя Elron Лаури Бетлема. ФОТО: Screenshot

Пресс-секретарь Elron объяснила, что к руководству предприятия в последние дни обращались обеспокоенные клиенты и работники фирмы, которые приводили в пример публикации в социальных сетях, где некоторые работники Elron выражали свое мнение, которое было истолковано как поддержка деятельности Российской Федерации.

«Люди говорили, что чувствуют себя в опасности, и спрашивали, должны ли мы как государственное предприятие акцептировать такое поведение?» - пояснила Кульдеркнуп.

Она объяснила, что сигнал работникам один: «Наша общая обязанность заключается в том, чтобы сделать все от себя зависящее, чтоб война как можно быстрее прекратилась, а нападение агрессора остановилось. Ничем нельзя оправдать поддержку военных преступлений или терпимость к режиму, осуществляющему преступления против человечности».

Кульдеркнуп добавила, что в фирме толерантны к разным мировоззрениям и политическим позициям: «Также мы не делаем различий по национальному признаку, сексуальной ориентации, вероисповеданию, цвету кожи или иным отличиям. Но мы никак не можем смириться с поддержкой совершения международных военных преступлений».