Во саду ли в огороде: проводим ревизию семян и начинаем сажать

Наступило время приобретения семян или ревизия имеющихся запасов. Прежде чем покупать семена, загляните в интернет и узнайте, сколько лет держат всхожесть семена каких культур. С той же целью проведите инвентаризацию своих семян, проверьте запасы. Есть семена, огурцов, например, которые держат всхожесть пять, шесть, а то и все десять лет. Обязательно изучите надписи на упаковках, когда семена были получены и когда расфасованы.

Европейские нормативы утверждают, что на овощные культуры допустимая всхожесть - до 70%. В других странах всхожесть семян, например, тыквы, кабачков может быть до 90% и выше. Если всхожесть ниже, то их отбраковывают и утилизируют.

Любые семена можно угробить за двое-трое суток.

Семена любят тепло и высокую влажность. Допустим, вы храните семена на даче. Если днем тепло и много снега, солнце греет, температура поднимается, растет влажность, то семена начинают просыпаться. А ночью вдруг мороз ударил, а вы отопление выключили, оно же теперь дорогое, и к утру у вас температура нулевая. Семена сразу останавливаются в росте и в конечном итоге погибают даже в закрытой упаковке. А у некоторых они лежат по два-три года на даче, но в сухом месте, и еще лучше всходят, чем свежие.

Низкую температуру семена переносят спокойно. Их убивают перепады температур.

Если это необходимо, можно проверить качество семян: берете блюдце, ватный диск, которым удаляете макияж с лица, смачиваете его водой, на него насыпаете семена и для создания микроклимата накрываете целлофановым пакетом и наблюдаете: всходят – используете, не всходят – в сторону, чтобы потом не мучиться.

Проверка семян на всхожесть. ФОТО: Shutterstock

Некоторые семена перед посадкой замачивают для более быстрого прорастания. Семена, которые имеют определенную окраску – синие, красные, желтые ­­– обеззаражены и обработаны специальными химическими средствами. Их замачивать не нужно. Некоторые используют народные средства – марганцовку, борную кислоту… Сколько фирм, столько разных препаратов для замачивания семян перед посадкой.

Для высаживания семян продаются специальные емкости. Сверху накрываете их пакетами. Пару раз день на час-два открываете на проветривание и опять закрываете.

Работа с рассадой. ФОТО: Shutterstock