Bolt прекращает деятельность в Республике Беларусь и жертвует Украине 5 миллионов евро
Исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг сообщил в соцсетях, что компания пожертвует 5 миллионов евро на поддержку Украины и прекратит все операции в Беларуси.
Исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг сообщил в соцсетях, что компания пожертвует 5 миллионов евро на поддержку Украины и прекратит все операции в Беларуси.
«Жители Восточной Европы слишком хорошо знают цену свободе. Мы не можем ограничиваться пустыми постами в соцсетях, нужны реальные действия», — написал Виллиг.
Виллиг объявил, что у Bolt запланированы три конкретных действия по поддержке украинского народа:
1. В течение следующих двух недель 5 процентов выручки Bolt от всех европейских заказов будут переданы Украине. По словам Виллига, предполагаемая сумма составляет около 5 млн евро, и первый миллион будет отправлен в Украину уже сегодня.
2. Из даркстора Bolt Market будет удалена вся продукция, произведенная в России или связанная с российскими компаниями.
3. Болт прекращает всю деятельность в Беларуси, потому что белорусские власти причастны к российскому вторжению.
«Эта война была начата репрессивным режимом, а не миллионами людей в России и Беларуси, которые из-за этого страдают. Поощряйте их высказываться против этой бессмысленной войны», - призвал Виллиг и добавил, что у Bolt в Украине 112 сотрудников.