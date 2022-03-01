Bolt прекращает деятельность в Республике Беларусь и жертвует Украине 5 миллионов евро

«Жители Восточной Европы слишком хорошо знают цену свободе. Мы не можем ограничиваться пустыми постами в соцсетях, нужны реальные действия», — написал Виллиг.

Виллиг объявил, что у Bolt запланированы три конкретных действия по поддержке украинского народа:

1. В течение следующих двух недель 5 процентов выручки Bolt от всех европейских заказов будут переданы Украине. По словам Виллига, предполагаемая сумма составляет около 5 млн евро, и первый миллион будет отправлен в Украину уже сегодня.

2. Из даркстора Bolt Market будет удалена вся продукция, произведенная в России или связанная с российскими компаниями.

3. Болт прекращает всю деятельность в Беларуси, потому что белорусские власти причастны к российскому вторжению.