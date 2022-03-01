Stockmann удаляет из продажи всю продукцию производства России и Беларуси

Соглашение касается универмагов в Финляндии, в Таллинне и Риге, а также интернет-магазина Stockmann. Решение снимет с продажи около 200 изделий, сообщило предприятие.

«Мы полностью осуждаем ситуацию в Украине, мы в шоке от происходящего. Мы хотим внести свой вклад в воздействие на ситуацию и убрать из нашего ассортимента продукцию из России и Беларуси. Мы мысленно вместе с украинцами», — сказал исполнительный директор Stockmann Яри Латванен.