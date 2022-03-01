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Postimees в Киеве ⟩ Тысячи людей надеются выбраться из города через вокзал Киева

В сторону железнодорожного вокзала Киева тянутся бесконечные потоки людей: тысячи жителей на главном вокзале ищут возможности сбежать из-под бомбежек, пишет Postimees.

По словам журналистов Postimees, находящихся в Киеве, поезда по-прежнему ходят, а проезд бесплатный. Однако хватает людей, которые все же покупали билеты и в предварительной продаже.

Поезда выходят по так называемому скользящему графику и нет смысла доверять табло не стенам: например, имеется время отправки поезда в находящийся под огнем российских войск Харьков, но на самом деле отправки не будет.

Расписание поездов на вокзале Киева. ФОТО: Jaanus Piirsalu

Поезда отправляют в дорогу, если находят свободный экипаж и вагоны. Это означает, что часть поездов состоит, например, из трех вагонов, поэтому возможность выехать из Киева предлагают лишь немногим собравшимся на вокзале людям, среди которых как семьи с детьми и инвалиды, так и взятые с собой домашние животные.

Люди на вокзале Киева. ФОТО: Jaanus Piirsalu

Движение ведется лишь в одном направлении — приехать сейчас в Киев никто не хочет.

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