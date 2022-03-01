Эстония усилила пограничный контроль
Из-за военной агрессии России в Украине на границе проверяют въезжающие в Эстонию машины и людей, пишет Postimees.
Из-за военной агрессии России в Украине на границе проверяют въезжающие в Эстонию машины и людей, пишет Postimees.
По словам кризисного руководителя Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, для Эстонии сейчас военной угрозы нет, но военная агрессия России в Украине добавила новые задачи пограничной охране.
Во-первых, решено увеличить количество патрулей в Нарве и на юго-западной границе: «Мы делаем это для того, чтобы иметь лучший обзор того, что происходит на границе, а также для обеспечения общественного порядка. Также мы взяли под охрану здания посольств Украины и России».
Он добавил, что усилен пограничный контроль на внешней границе, это означает, что основательно проверяются прибывающие в Эстонию машины и люди. Также, по его словам, нужно учитывать то, что на наши пограничные пункты могут прибывать граждане Украины, которые хотят добраться на родину через Эстонию или выехать из России.
«Сейчас ситуация на наших пограничных пунктах спокойная, а работа идет в обычном ритме», - заверил Беличев.