Эстония усилила пограничный контроль

По словам кризисного руководителя Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, для Эстонии сейчас военной угрозы нет, но военная агрессия России в Украине добавила новые задачи пограничной охране.

Во-первых, решено увеличить количество патрулей в Нарве и на юго-западной границе: «Мы делаем это для того, чтобы иметь лучший обзор того, что происходит на границе, а также для обеспечения общественного порядка. Также мы взяли под охрану здания посольств Украины и России».

Он добавил, что усилен пограничный контроль на внешней границе, это означает, что основательно проверяются прибывающие в Эстонию машины и люди. Также, по его словам, нужно учитывать то, что на наши пограничные пункты могут прибывать граждане Украины, которые хотят добраться на родину через Эстонию или выехать из России.