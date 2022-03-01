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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Эстонию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня в полдень прибыл в Эстонию с визитом. Президент Эстонии Алар Карис поприветствовал Столтенберга в Таллиннском аэропорту.

В программе визита Йенса Столтенберга встречи с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, министром обороны Калле Лаанетом, командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и с военнослужащими подразделений НАТО, дислоцированных в военном городке в Тапа.

По данным госканцелярии, Тапа посетит и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который встретится с премьер-министром Каей Каллас и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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