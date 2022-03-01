ГАЛЕРЕЯ ⟩ Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Эстонию

В программе визита Йенса Столтенберга встречи с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, министром обороны Калле Лаанетом, командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и с военнослужащими подразделений НАТО, дислоцированных в военном городке в Тапа.