Группа Эстония-Россия в Рийгикогу прекратила существование

«В ситуации, когда члены Государственной думы Российской Федерации проголосовали за начало российско-украинской войны и за раскол территориальной целостности украинского государства, продолжение парламентского сотрудничества с ним невозможно, - заявил глава группы Ааду Муст в переданном BNS сообщении. - И на них ложится тяжелейшая ответственность за развязывание кровавой войны».