Группа Эстония-Россия в Рийгикогу прекратила существование
Парламентская группа Эстония-Россия в Рийгикогу в связи с развязанной Россией войной против Украины во вторник решила прекратить действие группы.
Парламентская группа Эстония-Россия в Рийгикогу в связи с развязанной Россией войной против Украины во вторник решила прекратить действие группы.
«В ситуации, когда члены Государственной думы Российской Федерации проголосовали за начало российско-украинской войны и за раскол территориальной целостности украинского государства, продолжение парламентского сотрудничества с ним невозможно, - заявил глава группы Ааду Муст в переданном BNS сообщении. - И на них ложится тяжелейшая ответственность за развязывание кровавой войны».
За решение прекратить работу группы проголосовали все члены группы.