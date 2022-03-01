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Группа Эстония-Россия в Рийгикогу прекратила существование

Члены Рийгикогу. ФОТО: Tairo Lutter

Парламентская группа Эстония-Россия в Рийгикогу в связи с развязанной Россией войной против Украины во вторник решила прекратить действие группы.

«В ситуации, когда члены Государственной думы Российской Федерации проголосовали за начало российско-украинской войны и за раскол территориальной целостности украинского государства, продолжение парламентского сотрудничества с ним невозможно, - заявил глава группы Ааду Муст в переданном BNS сообщении. - И на них ложится тяжелейшая ответственность за развязывание кровавой войны».

За решение прекратить работу группы проголосовали все члены группы.

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