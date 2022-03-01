Вт, 1.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС

Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС

Флаги ЕС. ФОТО: Yves Herman

Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты голосования за соответствующую резолюцию объявила президент Европейского парламента Роберта Метсола.

В частности, "за" проголосовали 637 депутатов ЕП, "против" - 13 евродепутатов и "воздержалось" - 26.

Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества.

В документе также осуждается российская агрессия против Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Президенты 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как пояснила руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, сначала Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС, а затем станет членом сообщества.

Процедура рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе началась.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back