Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, результаты голосования за соответствующую резолюцию объявила президент Европейского парламента Роберта Метсола.

В частности, "за" проголосовали 637 депутатов ЕП, "против" - 13 евродепутатов и "воздержалось" - 26.

Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества.

В документе также осуждается российская агрессия против Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Президенты 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как пояснила руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, сначала Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС, а затем станет членом сообщества.