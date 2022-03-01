Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь". Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к сайтам обоих СМИ.

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь" (признан в России "иностранным агентом"). В ведомстве утверждают, что они публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках "специальной операции по защите ДНР и ЛНР".