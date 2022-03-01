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  • Международная федерация тенниса отменила все турниры в России

Международная федерация тенниса отменила все турниры в России

Логотип WTA. ФОТО: Dylan Buell

Международная федерация тенниса отменяют все турниры, запланированные на территории России и Беларуси, сообщает "Чемпионат".

“Наша первая и самая важная задача — обеспечение безопасности игроков и всех, кто приезжает для участия в турнирах ITF. Из-за повышения беспокойства по поводу безопасности ITF отложила турнир, который должен пройти на Украине в апреле, и отменила все турниры, которые должны пройти в России”, — говорится в заявлении федерации.

Также федерация отстраняет Россию и Беларусь от участия в командных турнирах. Но спортсмены могут продолжить выступать в личных соревнованиях.

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