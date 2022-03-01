Международная федерация тенниса отменила все турниры в России

“Наша первая и самая важная задача — обеспечение безопасности игроков и всех, кто приезжает для участия в турнирах ITF. Из-за повышения беспокойства по поводу безопасности ITF отложила турнир, который должен пройти на Украине в апреле, и отменила все турниры, которые должны пройти в России”, — говорится в заявлении федерации.