Оператор «Северного потока - 2» официально банкрот

Об этом сообщила в интервью швейцарскому SRF директор экономики кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут.

Она подчеркнула, что оператор газопровода между Россией и Германией сильно пострадал от санкций стран Запада и должен был уволить более сотни сотрудников.

Тальманн-Гут прямо заявила, что компания объявила о банкротстве во вторник. Она отметила, что в кантоне это не единственная компания с российским капиталом, которая может пойти по такому пути.

Швейцарская Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газпромовского «Северного потока - 2», рассматривает банкротство после санкций. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Кроме того, министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заявил в понедельник, что весь персонал Nord Stream – 2, более 140 сотрудников, были уволены.

Соединенные Штаты ввели санкции против оператора «Северного потока - 2» в ответ на признание РФ «независимости» контролируемых террористами территорий «Л/ДНР».

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля заявил об остановке сертификации Северного потока - 2. Газопровод, принадлежащий одноименной «дочке» Газпрома, был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины.