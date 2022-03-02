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  • Спорт
  • Боксер Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны (фото)

Боксер Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны (фото)

Василий Ломаченко. ФОТО: Soobum Im/USA Today Sports

Спортсмен решил встать на защиту родного Белгорода-Днестровского от российской агрессии.

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в трех категориях среди профессионалов Василий Ломаченко отправился защищать Украину от российской агрессии, вступив в ряды территориальной обороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Белгорода-Днестровского в Одесской области Виталий Граждан, опубликовав совместное фото.

По данным ESPN, Ломаченко в момент объявления Россией войны Украине находился в Греции, но как только услышал новости, отправился на родину.

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