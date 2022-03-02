Боксер Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны (фото)
Спортсмен решил встать на защиту родного Белгорода-Днестровского от российской агрессии.
Спортсмен решил встать на защиту родного Белгорода-Днестровского от российской агрессии.
Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в трех категориях среди профессионалов Василий Ломаченко отправился защищать Украину от российской агрессии, вступив в ряды территориальной обороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Белгорода-Днестровского в Одесской области Виталий Граждан, опубликовав совместное фото.
По данным ESPN, Ломаченко в момент объявления Россией войны Украине находился в Греции, но как только услышал новости, отправился на родину.