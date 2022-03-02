Гостем военной студии станет Марко Михкельсон

Российские войска обстреливают жилые районы, в Житомире в результате авиаудара погибли мирные жители, в том числе ребенок. Обстреливаются жилые дома в Херсоне, за ночь россиянами был взят город Тростянец в Сумской области. Тяжелые бои ведутся в Харькове и Киеве.