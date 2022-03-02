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Гостем военной студии станет Марко Михкельсон

В Украине продолжается война, развязанная Россией. Ситуацию в военной студии Postimees прокомментирует член парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Российские войска обстреливают жилые районы, в Житомире в результате авиаудара погибли мирные жители, в том числе ребенок. Обстреливаются жилые дома в Херсоне, за ночь россиянами был взят город Тростянец в Сумской области. Тяжелые бои ведутся в Харькове и Киеве. 

Обо всем этом и многом другом пойдет речь в студии Postimees с Павлом Соболевым. Смотрите передачу в прямом эфире в 13:00.

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