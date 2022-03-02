Несколько популярных товаров Lidl, у которых есть фанаты во многих странах

Собственная продукция Lidl стала очень популярной. Соотношение цены и качества потребителям нравится, и говорят, что товары Lidl ничем не уступают другим продуктовым брендам. Вот семь различных товаров, которые называют культовыми продуктами Lidli. Займут ли они свое место на полках магазинов Эстонии, покажет время.

Среди них есть и алкоголь. Помните, что чрезмерное употребление спиртных напитков может плохо отразиться на здоровье!

Bitterol

Более дешевый аналог итальянского горького аперитива Aperol по вкусу не хуже оригинала. Один из основных ингредиентов популярного в Эстонии коктейля значительно удешевляет его приготовление.

Бытовая химия

Марка бытовой химии Lidl W5 получила высокую оценку. Посуду моет не хуже, чем продукция других брендов, но стоит гораздо дешевле.

Мороженое

Мороженое собственного производства Lidl хвалят, говоря, что оно ничем не уступает другим известным брендам. Многие сорта также продаются в больших коробках, где внутри несколько маленьких порций.

Лазанья

Просто и вкусно. Хорошая паста с правильным количеством мясного фарша и соуса. Очень простой и удобный способ приготовить ужин. Отправьте замороженную лазанью в духовку, и через несколько минут она будет готова.

Выпечка

В каждом магазине Lidl есть собственная пекарня, продукция которой славится своим качеством и ценой. Булочки иногда лучше, чем в некоторых хороших кафе.

Pasteis de Nata

Португальское пирожное — одно из лучших кондитерских изделий Lidl (продается и в замороженном виде). Pasteis de Nata продаются и в Selver. Можно будет сравнить.

Джин Hortus