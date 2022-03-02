Ср, 2.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Украина
  • Граждане Эстонии могут воевать за Украину, но Вооруженные силы не советуют этого делать

Граждане Эстонии могут воевать за Украину, но Вооруженные силы не советуют этого делать

  • Юридических препятствий для отправки на войну в Украину в Эстонии нет
  • Воевать за Россию нельзя
  • В Кайтселийте интересовались возможностью отправки на фронт
  • Кадровых военых и курсантов Эстонии на войну не пустят
Самым известным военным подразделением, созданным на основе добровольцев-иностранцев, является Грузинский Легион, домашняя база которого расположена в Киеве. Подразделение состоит в основном из грузин, но есть и другие народности. На фото учения подразделения перед войной. ФОТО: Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех, кто хочет бороться против агрессии России, присоединиться к силам обороны Украины, а также создал Украинский международный легион, в который, по украинским данным, поступили тысячи заявлений о присоединении. У граждан Эстонии нет ни одного юридического препятствия, чтобы отправиться воевать за Украину, как частное лицо, но, по оценке Вооруженных сил, в этом нет ни необходимости, ни пользы, пишет Postimees.

Еще в самом начале войны президент Зеленский позвал на помощь военных с боевым опытом со всего мира. Во многих странах уже сообщили, что есть те, кто готов ехать. В понедельник на официальной странице наземных вооруженных сил Украины появилась информация о том, что президент Украины официально сообщил о создании нового подразделения — международного легиона: «У нас уже имеются несколько тысяч заявлений от граждан зарубежных стран, которые хотят присоединиться к борьбе против российских оккупантов и защищать безопасность в мире от путинского режима. Оставайтесь на связи! Информация о том, как попасть в спецподразделение появится скоро».

В Эстонии ситуация проще

В понедельник Сейм Латвии решил внести в закон поправки, которые разрешили бы латвийским гражданам воевать в Украине. По эстонским закона нет никаких препятствий и для этого не нужно ни одного нового решения. Образно говоря, желающий уже завтра может собрать вещи и отправиться на фронт.

По словам министра юстиции Марис Лаури (Партия реформ), военная деятельность Украины по защите своей страны является законной, а в Эстонии в законах нет перечня стран, куда можно ехать воевать и прямого наказательно-правового препятствия для присоединения граждан Эстонии к украинской армии.

И все же министр отметила, что Эстонии очень сложно защитить своих граждан, если они окажутся в беде на фронте.

«Участие может быть возможным только в части деятельности официальных вооруженных сил Украины, в противном случае можно не получить защиты, которую имеют бойцы. Поэтому нет смысла носить, например, символику Кайтселийта или эстонских Вооруженных сил», - сказала Лаури.

По ее словам, участие в военной деятельности должно соблюдать и все требования международного права, а если ошибиться в их исполнении, это может привести к ответственности за военные или иные преступления.

«Если гражданин Эстонии собирается выступить на стороне агрессора, от которого защищает себя Украина, то есть совершить военное преступление, преступление против человечности, террористические и другие преступления, то его можно привлечь к уголовной ответственности. Если его гражданство получено не по рождению, то его можно аннулировать», - добавила министр юстиции.

Председатель парламентской комиссии по обороне Энн Ээсмаа (Центристская партия) сказал, что Рийгикогу не призывает ехать воевать в Украину, но и не может этого запретить: «Если они едут по собственной инициативе, то я уверен, что это возможно, поскольку и президент Зеленский звал людей туда».

«Они не могут поехать как солдаты Эстонской Республики или как официальные представители, поскольку это автоматически означало бы начало военной деятельности между Россией и НАТО», - уточнил Ээсмаа.

Не лучшая помощь

Командующий Кайтселийтом, бригадный генерал Рихо Юхтеги сказал, что он не советует эстонцем ехать воевать за Украину, и это может вызвать скорее конфликт, чем принести пользу, поскольку мы не знаем местных условий и языка.

Но Юхтеги сказал, что он не может ни одного члену дружины запретить, однако воевать там с оснащением и поддержкой Кайтселийта нельзя: «У Украины достаточно собственного народа, чтобы защитить себя, и может получиться, что наши люди там окажутся источником конфликта, а не принесут пользу. Более того, эта война через несколько дней может закончиться».

Командующий дружиной сказал, что интерес воевать в Украине проявлялся и, как минимум, два человека уже отправились туда.

«В одном случае речь идет об украинце по национальности, который получил гражданство Эстонии и стал членом Кайтселийта, но прежде чем уехать, он сдал свое оружие и оснащение. То есть, если человек планирует поехать сам, то противиться мы не будем».

Он считает, что намного больше мы поможем Украине, если останемся в Эстонии: «Им нужны патроны, оружие, медицинские принадлежности, топливо, а не пушечное мясо, которое туда отправляется. Это ничего не даст, это принесет лишь политическое понимание, что иностранцы воюют за Украину, и больше ничего».

По словам Юхтеги, есть угроза того, что Россия использует воюющих в Украине эстонцев: «Каждый эстонец, который попадет в Украине, например, в плен, погибнет или еще что-то, может использоваться Россией для пропаганды или с целью информационной операции и не только против нас, но и против всего НАТО», - сказал бригадный генерал, по словам которого, хватит и паспорта Эстонии, чтобы обвинить НАТО в отправке наемников.

То же самое сказал и командующий Вооруженными силами Эстонии, генерал-лейтенант Мартин Херем, по словам которого, Украина прекрасно справится со своими людьми.

«Им намного важнее материальная поддержка. Им нужно оружие, боеприпасы, медикаменты, приборы ночного видения, топливо и все такое, и Эстония должна им это предоставить. Если какой-то резервист хочет их поддержать, то для этого есть соответствующие возможности. Но если кто-то действительно поедет, то упрекать его в этом мы не будем», - сказал Херем.

Другая история с действующими военными: «Эстонские военнослужащие вплоть до курсантов сейчас заняты делами по горло, готовя защиту своей страны. У каждого есть своя работа, и я не вижу возможности, чтобы кто-то просто так куда-то уехал. Если он хочет отправиться куда-то воевать, то ему нужно уволиться из вооруженных сил Эстонии, а разрешения на отправку на фронт в Украину, я, конечно, не дам! Наша задача подготовить собственную оборону, которая, вероятнее всего, сейчас нужна намного больше, чем когда-либо ранее», - категоричен Херем.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back