Граждане Эстонии могут воевать за Украину, но Вооруженные силы не советуют этого делать
- Юридических препятствий для отправки на войну в Украину в Эстонии нет
- Воевать за Россию нельзя
- В Кайтселийте интересовались возможностью отправки на фронт
- Кадровых военых и курсантов Эстонии на войну не пустят
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех, кто хочет бороться против агрессии России, присоединиться к силам обороны Украины, а также создал Украинский международный легион, в который, по украинским данным, поступили тысячи заявлений о присоединении. У граждан Эстонии нет ни одного юридического препятствия, чтобы отправиться воевать за Украину, как частное лицо, но, по оценке Вооруженных сил, в этом нет ни необходимости, ни пользы, пишет Postimees.