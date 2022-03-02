Граждане Эстонии могут воевать за Украину, но Вооруженные силы не советуют этого делать

Но Юхтеги сказал, что он не может ни одного члену дружины запретить, однако воевать там с оснащением и поддержкой Кайтселийта нельзя: «У Украины достаточно собственного народа, чтобы защитить себя, и может получиться, что наши люди там окажутся источником конфликта, а не принесут пользу. Более того, эта война через несколько дней может закончиться».

Командующий дружиной сказал, что интерес воевать в Украине проявлялся и, как минимум, два человека уже отправились туда.

«В одном случае речь идет об украинце по национальности, который получил гражданство Эстонии и стал членом Кайтселийта, но прежде чем уехать, он сдал свое оружие и оснащение. То есть, если человек планирует поехать сам, то противиться мы не будем».

Он считает, что намного больше мы поможем Украине, если останемся в Эстонии: «Им нужны патроны, оружие, медицинские принадлежности, топливо, а не пушечное мясо, которое туда отправляется. Это ничего не даст, это принесет лишь политическое понимание, что иностранцы воюют за Украину, и больше ничего».

По словам Юхтеги, есть угроза того, что Россия использует воюющих в Украине эстонцев: «Каждый эстонец, который попадет в Украине, например, в плен, погибнет или еще что-то, может использоваться Россией для пропаганды или с целью информационной операции и не только против нас, но и против всего НАТО», - сказал бригадный генерал, по словам которого, хватит и паспорта Эстонии, чтобы обвинить НАТО в отправке наемников.

То же самое сказал и командующий Вооруженными силами Эстонии, генерал-лейтенант Мартин Херем, по словам которого, Украина прекрасно справится со своими людьми.

«Им намного важнее материальная поддержка. Им нужно оружие, боеприпасы, медикаменты, приборы ночного видения, топливо и все такое, и Эстония должна им это предоставить. Если какой-то резервист хочет их поддержать, то для этого есть соответствующие возможности. Но если кто-то действительно поедет, то упрекать его в этом мы не будем», - сказал Херем.